Peso mexicano avanza por debilidad del dólar y cierra una semana de ganancias

El peso mexicano se apreció contra el dólar en las operaciones del viernes. La divisa local avanzó por el debilitamiento del billete verde, luego de que el esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, en Jackson Hole, fortaleció la apuesta de un recorte de tasa.

El tipo de cambio terminó las operaciones en 18.5935 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.7668 unidades de ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una mejora de 17.33 centavos o 0.92 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.7772 unidades y un nivel mínimo de 18.5711. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, retrocedía 0.93% hasta 97.74 puntos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó este viernes a una posible baja de tasas en septiembre, pero no llegó a comprometerse del todo. Reconoció que hay crecientes riesgos para el mercado laboral, aunque persisten los riesgos de una mayor inflación.

"La estabilidad de la tasa de desempleo entre otras medidas nos permite proceder con cautela. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un recorte", comentó Jerome Powell.

En reacción a las declaraciones de Jerome Powell, la herramienta Fed Watch, de CEM Group, que sigue las apuestas sobre tasas de interés a través de los futuros de fondos federales, elevó hasta 89.3% la probabilidad de un recorte de 25 puntos base a la tasa en septiembre.

"Todas las miradas están ahora puestas en las cifras del PIB y la inflación (estadounidenses) la próxima semana para poner a prueba la valoración de Powell. Una desaceleración elevaría las peticiones de ajustes", dijo Felipe Barragán, estratega de investigación de Pepperstone.

En el aspecto local, esta mañana se dio a conocer que la inflación general del México avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto. El Producto Interno Bruto, en tanto, aumentó en el segundo trimestre por debajo de lo que calculado inicialmente.

En el comparativo semanal, el peso también se apreció beneficiado por el debilitamiento de su par estadounidense. Frente al registro de 18.7412 unidades por dólar el viernes de la semana pasada, la moneda recuperó 14.77 centavos, que son equivalentes a 0.79 por ciento.