Peso mexicano avanza contra el dólar en un inicio de mes cargado de indicadores

El peso mexicano se aprecia contra el dólar en este inicio de semana. La divisa local gana terreno ante un retroceso del billete verde en el mercado por las fuertes apuestas por un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en su última reunión del año.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.2608 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.2953 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), significa para la moneda una ganancia de 3.45 centavos o de 0.19 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.3134 unidades y un nivel mínimo de 18.2562. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, baja 0.29% a 99.17 puntos.

"Hoy, el peso gana terreno gracias a la debilidad del billete estadounidense, mientras que los inversionistas esperan conocer datos económicos locales que proveerán información relevante sobre la economía en la semana", afirmó en una nota Monex Grupo Financiero.

En en este comienzo de mes se espera la publicación de la encuesta del Banxico a analistas de economía del sector privado, que será fundamental para actualizar las previsiones sobre datos clave como la inflación. También destacan los datos de remesas con el exterior.

"El inicio de diciembre viene cargado de información. Destacan, los índices manufacturero y de servicios del IMEF, la confianza empresarial, la encuesta del Banxico a analistas privados y los envíos de remesas, que ofrecerán señales tempranas para el mes", dijo GBM.

Por la noche también se aguardan los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de pistas para la decisión del banco central en su reunión del 9 y 10 de diciembre, para la que los mercados apuestan por un recorte de tasas de 25 puntos básicos.