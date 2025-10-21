Petróleo se recupera con el foco puesto en exceso de oferta y disputa comercial EU-China

Los precios del petróleo subían este martes tras la caída de la víspera, mientras los operadores sorteaban las preocupaciones sobre un mercado con exceso de oferta junto con la disputa comercial entre Estados Unidos y China, los dos principales consumidores de petróleo del mundo.

A las 4:19 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent ganaban 52 centavos, o un 0.84%, a 61.52 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) para entrega en noviembre, que vence el martes, avanzaban 53 centavos, o 0.9%, a 58.05 dólares. El contrato más activo para diciembre sumaba 09%, o 52 centavos, a 57.54 dólares.

El lunes, los precios cayeron a su nivel más bajo desde principios de mayo por preocupaciones sobre el exceso de oferta y la desaceleración del crecimiento económico derivadas de las recientes escaladas en la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

"Es probable que las apuestas especulativas a la baja persistan mientras el Brent se mantenga por debajo de los 65 dólares", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank.

Tanto el WTI como el Brent han pasado a estructuras de contango, en las que los precios de la oferta inmediata son más bajos que los de la entrega posterior y que suelen indicar que la oferta a corto plazo es abundante y la demanda está disminuyendo.

Los precios han caído desde fines del mes pasado, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo que incluye a Rusia y es conocido como OPEP+, han seguido adelante con sus planes de añadir más crudo al mercado.

Esto llevó a los analistas a predecir un excedente de crudo este año y el próximo, y la Agencia Internacional de la Energía proyectó la semana pasada un excedente mundial de casi 4 millones de barriles por día en 2026. No obstante, algunos analistas señalan que la preocupación por un exceso de petróleo es exagerada por el momento.

La previsión de la AIE de un superávit masivo daría lugar a una curva de futuros fuertemente inclinada hacia arriba, llamada supercontango, pero la estructura no muestra esto en la actualidad, dijo en una nota Giovanni Staunovo, analista de UBS.