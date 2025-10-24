Petróleo cierra la semana con alzas ante temor por la oferta tras nuevas sanciones a Rusia

Los precios del petróleo subieron este viernes, ampliando el alza del día anterior y cerraron la semana con avances, ya que las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia por la guerra en Ucrania aumentaron la preocupación por el suministro.

Los futuros del crudo Brent subían 50 centavos, o un 0.76%, ata los 66.49 dólares a las 10:33 a.m. hora de la CDMX, mientras que los del estadounidense West Texas Intermediate avanzaban 30 centavos, o un 0.49%, a 62.09 dólares.

Son las sanciones", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, que añadió que parecía que no habría una resolución pronto.

Los futuros han bajado en las últimas semanas debido a las expectativas de un exceso de oferta de petróleo a medida que la OPEP y sus aliados la aumentaban.

"Si nos fijamos en las cifras de demanda publicadas el miércoles por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), no observamos ningún indicio de saturación", agregó Flynn.

Ambos índices de referencia habían subido más de un 5% el jueves tras el anuncio de las sanciones y se encaminaban a un alza semanal del 7%, la mayor desde mediados de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó el jueves a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra de Ucrania. Las dos empresas juntas representan más del 5% de la producción mundial de petróleo.

Las sanciones llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender a corto plazo las compras de crudo ruso, informaron fuentes comerciales a Reuters.

Los refinadores de la India, el mayor comprador de petróleo ruso por vía marítima, van a recortar drásticamente las importaciones de crudo ruso, según fuentes del sector.