Crudo sube 3% tras nuevos ataques de Irán contra EAU

Los precios del petróleo cerraron con un alza de más 3% el martes, ya que los renovados ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos aumentaron la preocupación por el empeoramiento de las perspectivas de suministro mundial si no hay una rápida resolución a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, que ya lleva tres semanas.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 3.21 dólares, o 3.20%, a 103.42 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró con una subida de 2.71 dólares, o 2.90%, a 96.21 dólares. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 92.63 dólares el barril, un incremento de 3.23 dólares o 3.51 por ciento.

La guerra con Irán no muestra signos de amainar. Si bien los futuros del petróleo no han repetido el breve repunte a casi 120 dólares el barril de principios de mes, los ataques de Irán contra las instalaciones petroleras y la continua interrupción del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una puerta de entrada vital para aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, tienen a los operadores preparándose para un deterioro a largo plazo de la oferta que podría mantener los precios elevados.

“Los riesgos siguen siendo evidentes: basta con que una milicia iraní dispare un misil o coloque una mina en un petrolero que pase por la zona para reavivar toda la situación”, dijo el analista de Mercado de IG, Tony Sycamore, en una nota.

Irán reanudó sus ataques contra los Emiratos Árabes Unidos el martes, lo que provocó la paralización, al menos parcial, de la carga de petróleo en el puerto de Fujairah tras el tercer ataque en cuatro días, que desató un incendio en la terminal de exportación. Fujairah, situada en el golfo de Omán, justo a la salida del estrecho de Ormuz, es un punto de salida crucial para volúmenes de petróleo equivalentes a aproximadamente el 1 % de la demanda mundial.

El cierre efectivo del estrecho ha obligado a los Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a reducir su producción en más de la mitad , según informaron dos fuentes a Reuters.

Severas interrupciones

Varios aliados de Estados Unidos rechazaron el lunes la petición de Donald Trump de enviar buques de guerra para escoltar a los barcos a través del estrecho, lo que provocó críticas del presidente estadounidense, quien acusó a sus socios occidentales de ingratitud tras décadas de apoyo. El ministro de Defensa alemán respondió diciendo, “esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos empezado”.

El martes, el presidente Emmanuel Macron declaró que Francia nunca participaría en operaciones para desbloquear el estrecho y que solo formaría parte de una coalición que pudiera garantizar la libertad de navegación una vez finalizadas las hostilidades.

Según Kelvin Wong, analista de OANDA, los precios del petróleo aún tienen potencial para subir.