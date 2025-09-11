Petróleo cae por exceso de oferta y débil demanda de EU

Los precios del petróleo cayeron el jueves cerca de 2%, ya que los temores sobre el debilitamiento de la demanda estadounidense y los riesgos de un amplio exceso de oferta contrarrestaron por la preocupación por los ataques en Oriente Medio y la guerra rusa en Ucrania.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1.12 dólares, o 1.66%, a 66.37 dólares el barril, mientras que los del West Texas Intermediate perdieron 1.30 dólares, o 2.04%, a 62.37 dólares.

La mezcla mexicana de exportación perdió 1.04 dólares o 1.68% a 60.96 dólares el barril.

La Agencia Internacional de la Energía dijo en su informe mensual que la oferta mundial de petróleo aumentará más rápidamente de lo previsto este año, a medida que los miembros de la OPEP+ eleven más la producción y crezca la oferta de fuera del grupo, con una expansión limitada de la demanda.

"Los precios del petróleo cayeron en respuesta a las noticias bajistas de la AIE, que sugieren un enorme exceso de oferta en el mercado petrolero el año que viene", dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido colectivamente como OPEP+, decidieron el domingo aumentar la producción a partir de octubre; sin embargo, en otro informe, la OPEP mantuvo sin cambios su previsión de oferta y demanda para el año, citando una demanda estable.

Según Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates, el mercado se debatía entre la percepción de una escasez de oferta por las tensiones en Oriente Próximo y en Ucrania, y el exceso de oferta real derivado de la mayor producción de la OPEP+ y el aumento de los inventarios.

Las exportaciones de crudo del líder de la OPEP, Arabia Saudí, a China se dispararán, dijeron varias fuentes comerciales a Reuters el jueves, con la firma energética Aramco, controlada por el Estado, enviando alrededor de 1.65 millones de barriles diarios en octubre, un fuerte aumento desde los 1.43 millones de bpd asignados en septiembre.

El mercado se pregunta cuánto tiempo podrá China seguir absorbiendo barriles y manteniendo bajos los inventarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según Giovanni Staunovo, analista de UBS, quien añadió que los inversionistas también están atentos a nuevas sanciones que afecten al petróleo ruso.

En Rusia, el segundo mayor productor de crudo después de Estados Unidos en 2024, los ingresos por la venta de crudo y productos petrolíferos descendieron en agosto hasta uno de los niveles más bajos registrados desde el inicio del conflicto en Ucrania, según la AIE.