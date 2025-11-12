El oro sube impulsado por reapertura del gobierno en EU

Los precios del oro subieron cerca de 2% el miércoles a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron antes de una votación en la Cámara de Representantes para reabrir el gobierno, una medida que podría reactivar la publicación de datos económicos y reforzar las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

El oro al contado subió 1.67% hasta los 4,195.65 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cerraron con alza del 2.1%, a 4,201.35.60 dólares por onza.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 1%, hasta su nivel más bajo desde el 5 de noviembre.

El cierre de 42 días ha tenido un impacto negativo en la economía y ha interrumpido la publicación de datos gubernamentales, lo que ha llevado a los responsables políticos y a los mercados a recurrir a indicadores privados para evaluar el estado de la economía.

La plata al contado subió 3.96% a 53.26 dólares por onza.

“Hay mucha preocupación en este momento, especialmente en el caso de la plata, porque las existencias son muy bajas. Lo que se está viendo ahora mismo en el oro es una consecuencia de la caída de la plata el miércoles”, dijo Bob Haberkorn, estratega de Mercado de RJO Futures.

Mientras tanto, los datos semanales de empleo publicados el martes por ADP mostraron que los empleadores privados eliminaron un promedio de 11,250 puestos de trabajo por semana en las cuatro semanas que finalizaron el 25 de octubre, lo que indica una debilidad continua en el mercado laboral.

Los operadores ahora ven una probabilidad del 65% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed en diciembre.