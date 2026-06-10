Oro cae más de 2% y opera en mínimo de dos meses por menores expectativas de paz en Oriente Medio

El oro operaba el miércoles en mínimos de más de dos meses, ya que los nuevos enfrentamientos en Oriente Medio empañaban las esperanzas de una resolución de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, agravando las preocupaciones sobre la inflación y las subidas de las tasas de interés.

La mañana de este miércoles, el oro al contado bajaba un 2.7%, a 4,148.86 dólares por onza, su nivel más bajo desde el 23 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto caían un 2.7%, a 4,169.9 dólares.

"El oro sigue siendo víctima de los crecientes riesgos de inflación a pesar de que las tensiones geopolíticas alimentan la aversión al riesgo. La reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán ha saboteado esencialmente los esfuerzos por poner fin a la guerra", afirmó Lukman Otunuga, analista de investigación sénior de FXTM.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado con misiles y drones bases militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin en represalia por los ataques de Washington contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. Los enfrentamientos suponen uno de los mayores intercambios de hostilidades desde que ambos países acordaron un alto el fuego en abril.

El oro ha caído más de un 20% desde que comenzó el conflicto bélico a fines de febrero. La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo, avivando los temores de inflación y de subidas de las tasas. Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, un alza de tipos suele lastrar al metal dorado, que no devenga intereses.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven en la actualidad un 70% de probabilidades de que se produzca un alza de tasas en Estados Unidos en diciembre. FEDWATCH

Los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumo de mayo, que se publicarán más tarde en el día, y la lectura de los precios al productor un día más tarde para evaluar la postura de política monetaria de la Reserva Federal, después de que un sólido informe de empleo de la semana pasada elevó las apuestas de aumentos de tasas.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2.4%, a 63.8 dólares por onza; el platino perdía un 3.9%, a 1,659.18 dólares; y el paladio subía un 0.4%, a 1,227.25 dólares.