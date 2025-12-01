NYSE baja tras conocer datos de la actividad manufacturera ​

Los principales índices de Wall Street cerraron con pérdidas la primera jornada de diciembre, arrastrados por datos económicos que mostraron que los aranceles continúan lastrando al sector manufacturero, lo que aumenta las apuestas de un ajuste de la Reserva Federal en la reunión de este mes.

El S&P 500 perdió 0.53%, a 6,812.66 puntos; el Nasdaq Composite cedió 0.38%, a 23,275.92 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.90%, a 47,289.33 enteros.

La actividad manufacturera estadounidense se contrajo por noveno mes consecutivo en noviembre, ya que las fábricas informaron de la debilidad de los nuevos pedidos y el aumento de los costos de los insumos impulsados en parte por los aranceles.

Aunque la mayoría de los funcionarios de la Fed han adoptado un tono cauteloso, las señales de sesgo moderado de algunos miembros, junto con los informes de que el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett es uno de los principales candidatos a suceder a Jerome Powell, actual presidente de la Fed, han avivado las apuestas sobre una mayor relajación monetaria.

Los inversionistas también esperan con interés el informe retrasado de septiembre sobre el índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará el viernes.

En noticias corporativas, NVIDIA invirtió 2,000 millones de dólares en Synopsys como parte de una colaboración ampliada que se espera que abra nuevas oportunidades en los sectores del diseño y la ingeniería.

Las acciones de NVIDIA subieron 1.69%, mientras que las de Synopsys escalaron 4.86 por ciento.

Los grandes minoristas se centraron en el inicio de las ventas del Ciberlunes.

BMV y BIVA inician el mes perdiendo

El mercado de valores de México pasó de plano a negativo el lunes, tras una semana positiva e incorporando tanto datos locales como incertidumbre global.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.07% a 63,551.13 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajó 0.07% a 1,262.54 puntos.

Al final de la jornada del lunes los títulos que más bajaron dentro del IPC fueron el gigante de telecomunicaciones América Móvil (-3.24%), Grupo BMV (-3.12%) y la productora de harina y tortillas Gruma (-2.61%).

El mercado tomó en cuenta que los analistas encuestados por Banco de México recortaron su estimado de crecimiento económico para 2025, aunque a la vez mejoraron ligeramente su perspectiva de inflación.

Por otro lado, las remesas de octubre presentaron su mayor cantidad en 12 meses, aunque en la comparación anual cayeron por séptimo mes consecutivo, algo no visto desde comienzos de 2010.

Probablemente también influyeron las cotizaciones que el mercado estadounidense operó negativo el lunes, empujado principalmente por los sectores de servicios básicos, industriales y salud, de acuerdo con las emisoras del S&P 500.