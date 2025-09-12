Nasdaq cierra en máximo récord en Wall Street, con avance de 0.44%

El Nasdaq cerró el viernes en máximos históricos, impulsado por Microsoft, mientras los inversores esperaban la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, en la que se espera que recorte las tasas de interés para contrarrestar la desaceleración del mercado laboral.

El jueves, los mercados se vieron impulsados por el repunte de las acciones de Tesla y Micron Technology, mientras que el viernes el Nasdaq volvió a subir gracias a los papeles tecnológicos.

Los operadores ya preveían una relajación de 25 puntos básicos de la política monetaria después de que una serie de indicadores recientes mostraron que el mercado laboral estaba peor de lo que se pensaba.

Sin embargo, las sombrías nóminas no agrícolas de agosto hicieron subir las apuestas a un recorte de 50 puntos básicos, que actualmente se sitúan en el 7.5%, según la herramienta FedWatch de CME.

Tras los datos de inflación, los precios del mercado reflejan ahora las expectativas de tres recortes de un cuarto de punto, uno en cada reunión de la Fed que queda este año.

La lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para septiembre se situó en 55.4, frente a las estimaciones de 58, según los economistas encuestados por Reuters.

Según los datos, el S&P 500 perdió 3.47 puntos, o 0.05%, a 6584.00 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 96.38 puntos, o un 0.44 %, a 22,139.46 unidades. El Dow Jones cayó 273.44 puntos, o 0.59%, a 45,834.56 puntos.

Los tres índices registraron avances semanales.

Microsoft subió después de que el gigante tecnológico evitara una posible multa antimonopolio de la UE al ofrecer a los clientes precios reducidos para los productos de Office, excepto Teams.

Tesla subió después de que la presidenta del consejo de administración, Robyn Denholm, desestimara las preocupaciones de que la actividad política de su CEO, Elon Musk, hubiera perjudicado las ventas del fabricante de vehículos eléctricos y afirmara que el multimillonario seguía "al frente" de la empresa tras varios meses en la Casa Blanca.

Las caídas de Goldman Sachs y del fabricante de pinturas Sherwin-Williams mantuvieron al Dow Jones en territorio negativo.