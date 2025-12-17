MetaX, fabricante chino de chips de IA, se dispara 700% en su debut en Shanghái

Las acciones de MetaX Integrated Circuits se dispararon un 700% en su debut en el mercado de Shanghái, gracias a que el fabricante chino de chips de inteligencia artificial aprovechó el fuerte impulso de Pekín para reducir su dependencia de las empresas estadounidenses Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD).

Fundada por antiguos ejecutivos de AMD, MetaX recaudó unos 600 millones de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) la semana pasada, días después de que su rival Moore Threads debutó con una subida del 400 por ciento.

MetaX abrió a 700 yuanes la acción en Shanghái, frente a un precio de salida a bolsa de 104.66 yuanes, antes de subir hasta los 895 yuanes, desafiando la persistente preocupación por la burbuja de la IA en otros mercados. La acción terminó la sesión a 829.9 yuanes, un alza del 693 por ciento.

"Es otra historia de una OPI en China que convierte al cuervo en ave fénix", dijo el gestor de fondos Yang Tingwu, de Tongheng Investment.

La subida de los precios "crea enormes oportunidades de arbitraje" para los inversores previos a la OPI, dijo Yang, y "es probable que estemos presenciando el nivel máximo de la acción para los próximos cinco años".

Los fabricantes de chips de inteligencia artificial (IA) se apresuran a vender acciones en China para aprovechar el interés suscitado por el impulso gubernamental a la producción local en medio de su competencia con Estados Unidos.

"La inteligencia artificial y los semiconductores son áreas clave de la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos", afirma Guotai Haitong Securities en un informe previo a la salida a bolsa de MetaX.

"Con las tensiones geopolíticas como telón de fondo, la fabricación de chips de IA tiene un enorme potencial de crecimiento", ya que China busca alcanzar la autosuficiencia.

La empresa de investigación Frost & Sullivan prevé que las ventas de chips de IA en China alcancen los 189.000 millones de dólares en 2029, frente a los 54.000 millones de 2026.

Autoridades impulsan autosuficiencia en IA

MetaX, fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU), recaudó la semana pasada 4,200 millones de yuanes (596 millones de dólares) en una venta de acciones que superó en más de 4,000 veces la oferta de inversores minoristas.

La OPI -la sexta mayor de China en lo que va de año, según KPMG- fijó el precio de la deficitaria empresa en 50 veces sus ventas de 2024. Eso se compara con el múltiplo de 34 de Nvidia y el de 14 de AMD, dijo MetaX en un comunicado previo a la cotización.

El debut de MetaX catapultó el valor de la empresa de cinco años a más de 300,000 millones de yuanes (42,580 millones de dólares) e incrementó el patrimonio de su fundador y principal accionista, Chen Weiliang, de 49 años.

Tras trabajar para AMD Shanghái durante 13 años, Chen fundó MetaX con la misión de "contribuir al rejuvenecimiento de China y a la prosperidad nacional". El equipo fundador también incluía a Peng Li y Yang Jian, ambos antiguos ingenieros de AMD.

MetaX, que controla el 1% del mercado chino de chips de IA, prevé que las ventas de la empresa se dupliquen con creces este año debido al impulso de la autosuficiencia tecnológica, y espera alcanzar el punto de equilibrio ya el año que viene.