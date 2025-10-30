Meta recibe demanda récord de 125,000 millones de dólares para su emisión de bonos

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, emitirá bonos por 25,000 millones de dólares para financiar sus inversiones en inteligencia artificial (IA).

Según Bloomberg, la oferta ha recibido suscriptores por un récord de 125,000 millones de dólares, lo que superaría la demanda de 120,000 millones de dólares por los bonos de CVS Health emitidos en 2018, valorados en 40,000 millones de dólares.

Justo este miércoles, Meta informó de que obtuvo un beneficio neto de 2,709 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un 83% menos que lo contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El resultado se vio afectado por una provisión de 15,930 millones de dólares derivado de la implementación de la ley "One Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump.

Meta espera reducir los pagos de impuestos en efectivo dentro de Estados Unidos durante el resto del 2025, así como en los próximos ejercicios, a consecuencia de la aplicación de dicha ley.

Entre julio y septiembre de 2025, los ingresos alcanzaron los 51,242 millones de dólares, un 26% más que en el mismo tramo del año pasado, mientras que los gastos aumentaron un 32%, hasta los 30,707 millones de dólares.

Ya en el acumulado de los nueve primeros meses, los beneficios disminuyeron 9.2%, hasta los 37,690 millones de dólares, y los ingresos subieron 21.5%, con 141,073 millones de dólares.