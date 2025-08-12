Maíz se hunde después de que el USDA elevara perspectivas de cosecha

Los futuros del maíz estadounidense se desplomaron a mínimos contractuales el martes después de que el Departamento de Agricultura proyectara una cosecha sin precedentes este año, ya que los agricultores sembraron más acres de lo esperado y el cultivo afrontó pocos desafíos climáticos en el verano.

La soya revirtió las pérdidas previas después de que el USDA, en un informe mensual sobre oferta y demanda de cultivos, pronosticara una cosecha estadounidense menor de lo esperado y una oferta más escasa, ya que los agricultores sembraron menos acres de lo que se pensaba.

El trigo de la Bolsa de Chicago siguió a la baja a los futuros del maíz, registrando nuevos mínimos contractuales en todos los meses, presionado por la abundante oferta mundial.

Los analistas encuestados antes del informe esperaban que el USDA elevara sus perspectivas de rendimiento del maíz y la soya tras las favorables condiciones meteorológicas del verano.

Pero el gran aumento de la superficie sembrada de maíz por parte de la agencia, y su gran recorte en las siembras de soya, sorprendieron al mercado.

"La gran sorpresa (...) fue el ajuste de superficie realizado por el USDA. Recortó 2.5 millones de acres plantados de soya, poniendo 2.1 millones de esos acres en maíz para aumentar el tamaño de ese cultivo que ya tenía el rendimiento récord", dijo Arlan Suderman, economista jefe de Productos Básicos de StoneX.

El maíz de diciembre de CBOT cayó 14.5 centavos a 3.9325 dólares por bushel. Todos los contratos desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026 registraron mínimos históricos. La soya de noviembre subió 13 centavos a 10.2425 dólares el bushel y el trigo CBOT de septiembre bajó 11.25 centavos a 5.0375 dólares el bushel. Todos los contratos de trigo CBOT registraron mínimos.