Ingresos de Fibra NEXT en 134 millones de pesos en el III Trim. 25

Fibra NEXT presentó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su primer reporte trimestral desde su creación y llegada al mercado bursátil.

Sus ingresos totales alcanzaron los 132.4 millones de pesos durante el trimestre. Esto se debe principalmente al efecto de la apreciación del tipo de cambio y su impacto en las rentas en dólares; al efecto de los incrementos por inflación en contratos vigentes y; el efecto de considerar únicamente dos meses de operación durante el “trimestre”, se lee en su reporte.

La Oferta Pública Inicial del fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector industrial se llevó a cabo el pasado 25 de julio, operando así, poco más de dos meses durante el tercer trimestre del 2025.

El flujo operativo (EBITDA) fue de 112.6 millones de pesos y el margen EBITDA de 85 por ciento.

Por otra parte el Ingreso Operativo Neto (NOI por sus siglas en inglés) del fibra en el trimestre cerró en 121.2 millones de pesos y un margen NOI de 91.6 por ciento.

Del mismo modo, los Fondos Ajustados de Operaciones (AFFO) de Fibra NEXT al cierre del tercer trimestre del 2025 fue de 192.2 millones de pesos y un margen AFFO de 145.2 por ciento.

La ocupación total del portafolio operativo de NEXT al cierre del trimestre fue de 99.3 por ciento. Las regiones Centro Mercados Secundarios tuvieron una ocupación de 100%, mientras que la región Bajío tuvo una ocupación de 98.3 por ciento.

Las rentas por cobrar netas del tercer trimestre de este año alcanzaron los 41 millones de pesos, representando una cartera equivalente a 17 días, derivado de las gestiones administrativas del proceso de adquisición de las propiedades.

El valor de las propiedades de inversión al cierre del trimestre es de 14,398 millones de pesos.