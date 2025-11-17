Crudo cede ligeramente por ataques ucranianos a refinería rusa

Los precios del petróleo cerraron el lunes con una ligera caída en medio de noticias en el ámbito geopolítico y los temores de un exceso de crudo en el mercado.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, perdió 0.30% y se situó en 64.20 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en diciembre, también retrocedió 0.30% hasta los 59.91 dólares.

"El mercado está condicionado por la actualidad geopolítica y la volatilidad realmente ha aumentado", explicó a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

En la noche del jueves al viernes, ataques con drones ucranianos apuntaron a Novorossiysk, ciudad portuaria a orillas del mar Negro, cuya refinería resultó dañada.

Las preocupaciones sobre posibles perturbaciones en la oferta hicieron subir los precios del crudo el viernes.

Pero "parece que la interrupción de las entregas desde el mar Negro fue solo temporal", explicó Schork, de ahí el ligero retroceso de los precios el lunes.

Mientras tanto, "la producción alcanza un nivel récord", señaló Schork, lo que mantiene los precios en rangos bajos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicaron la semana pasada su informe mensual sobre el estado del mercado y esperan que la producción supere la demanda, no solo para el año en curso, sino también para el 2026.

rrg