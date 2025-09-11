Cobre en 10,000 dólares por debilidad del dólar

Los precios del cobre alcanzaron el jueves su nivel más alto en más de cinco meses, impulsados por la debilidad del dólar, después de que datos estadounidenses dieron más confianza a los inversionistas en una baja de las tasas de interés la próxima semana.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 0.5% a 10,061 dólares la tonelada, su máximo desde el 26 de marzo y la segunda sesión consecutiva en la que supera los 10,000 dólares.

"Las noticias en los mercados del cobre siguen siendo bastante favorables", dijo el estratega de Materias Primas de WisdomTree, Nitesh Shah.

El índice dólar cayó después de que datos de inflación de agosto, ligeramente mayores a las expectativas, y el aumento de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal reanudará el recorte de las tasas de interés la próxima semana. Un dólar débil abarata las materias primas para los compradores que usan otras monedas.

El precio del oro bajó el jueves, pero se mantuvo cerca de máximos históricos, tras débiles datos de empleo en Estados Unidos que pesaron más que las cifras de inflación, mientras los inversionistas apuestan a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés la próxima semana.

El oro al contado cedió 0.2%, a 3,633.48 dólares la onza, tras tocar un máximo de 3,673.95 dólares el martes. Los futuros del metal precioso en Estados Unidos para entrega en diciembre cayó 0.2%, a 3,673.2 dólares.