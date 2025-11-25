Bonos del Tesoro de Estados Unidos cotizan a la baja

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el martes por cuarta sesión seguida, en medio de una oleada de publicaciones de datos económicos que hicieron poco para disuadir a los inversionistas sobre la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes.

Algunos de los datos económicos que se publicaron el martes, como las ventas minoristas y los precios de producción de septiembre, se habían retrasado debido a los 43 días de cierre del gobierno federal, lo que dejó a algunos inversionistas escépticos sobre su fiabilidad a la hora de ofrecer una imagen de la salud económica de Estados Unidos.

Las ventas minoristas subieron 0.2% en septiembre, lo que supone una desaceleración respecto a la subida del 0.6% de agosto, no revisada, y se sitúa por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento del 0.4%, informó el martes el Departamento de Comercio.

Por otra parte, el Departamento del Trabajo informó que el índice de precios a la producción para la demanda final aumentó 0.3% en septiembre, en línea con las previsiones, tras un descenso no revisado del 0.1% en agosto. En términos interanuales, el IPP subió 2.7%, igualando el incremento de agosto.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el martes iba a terminar con una segunda serie de entrevistas a candidatos para encabezar a la Fed, y que es muy probable que el presidente Donald Trump anuncie al elegido antes de Navidad.

Los rendimientos, que no se movieron mucho tras la publicación de estos datos, bajaron a lo largo de la curva.

El rendimiento de la deuda de referencia a 10 años cayó 3 puntos básicos, a 4.009%, y el de 2 años cedió 4 puntos básicos, a 3.461%, un piso desde el 24 de octubre. La curva que compara los rendimientos a 2 y 10 años retrocedió a 54 pb desde los 53 del lunes.