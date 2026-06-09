Bolsa mexicana revierte apertura positiva y perfila su quinta caída consecutiva

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este martes. Los índices locales bajan por quinta jornada consecutiva, revirtiendo una apertura positiva, en un mercado que sigue con atención las noticias sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.48% a 65,381.45 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.52% con 1,314.05 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas de Industrias Peñoles, con 2.66% a 821.04 pesos, la aseguradora Quálitas, con 2.06% a 166.59 pesos, y el conglomérado Grupo Carso, con 1.59% a 128.85 pesos.

Fuera del índice, las acciones de la compañía forestal Proteak Uno caen 6% en su regreso a cotización después de que entregó ayer información faltante de su reporte anual de 2025. Sus títulos fueron suspendidos por la bolsa por una entrega incompleta.