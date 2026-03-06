Bolsa mexicana retrocede más de 1% y perfila fuerte caída semanal

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales bajan, perfilando una semana de fuerte descenso, en un mercado afectado por las preocupaciones sobre los efectos de la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, pierde 1.21% a 67,548.83 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocede 1.02% hasta 1,343.69 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Destacan los descensos de Cemex, con 2.80% menos a 19.47 pesos, la aeroportuaria OMA, con 2.70% a 244.19 pesos, BanBajío, con una caída de 2.17% a 51 pesos, y Alsea, con 1.90% en 57.34 pesos.

Los inversionistas asimilan cifras económicas en Estados Unidos mientras continúan atentos al conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. La bolsa ha caído en tres de las cuatro jornadas finalizadas de esta semana, y con la cuarta de hoy pierde 5.10% en el acumulado.