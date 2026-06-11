Bolsa mexicana registra su mejor jornada desde marzo; América Móvil sube 7.78%

Las bolsas de valores de México cerraron su mejor jornada desde marzo este jueves. Los índices locales avanzaron con fuerza, después de una racha de seis jornadas consecutivas con pérdidas, en un mercado animado por la suspensión de un ataque estadounidense a Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más operadas, ganó 3.33% a 66,977.05 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 3.24% al nivel de 1,347.39 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó América Móvil, de Carlos Slim, con una mejora de 7.78% a 23.84 pesos, seguido por Cemex, con 6.06% a 21.88 pesos, y Grupo Financiero Banorte, con 4.28% más a 182.62 pesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión de nuevos ataques contra Irán horas después de haber amenazado con tomar la isla de Jarg. Trump afirmó que el estrecho de Ormuz se abriría tan pronto como se firme un "gran acuerdo" en sólo días.

"Trump anunció la cancelación de los bombardeos programados contra Irán y sugirió la firma inminente de un acuerdo multilateral facilitado por Qatar, detonando un masivo rally de alivio", dijo en una nota Laura Torres, directora de inversiones de la gestora IMB Capital Quants.