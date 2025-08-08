Bolsa mexicana cierra semana de sólidas ganancias; ya avanza 17.28% en el año

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas este viernes. Los índices bursátiles locales cayeron, cortando una racha de tres jornadas seguidas con ganancias, pero marcando un fuerte avance semanal ante apuestas de recortes de tasas en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.33% a 58,070.17 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.29% hasta 1,166.77 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con pérdidas. Las acciones de Pinfra lideraron las caídas, con una de 4.28% a 235.27 pesos, seguidas por las de Volaris, con 3.52% a 10.43 pesos, y Televisa, con 2.62% a 8.91 pesos.

A pesar de esta caída, comparado con un cierre de 56,900.07 unidades el viernes pasado, el índice S&P/BMV IPC acumuló una ganancia de 2.06% en la semana. Este comportamiento del índice referencia elevó su ganancia en lo que va de 2025 a 17.28 por ciento.

"Consideramos que la recuperación prevalezca, luego de que el S&P/BMV IPC superó el nivel psicológico de 58,000 puntos. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar se ubica en 59,000 y el apoyo está ubicado en 57,390 unidades", destacó Análisis Banorte.