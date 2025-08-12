Bolsa mexicana cierra jornada positiva; Volaris lidera el avance de la plaza

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales subieron, con los títulos de Volaris liderando los avances en la plaza, en una jornada marcada por los datos de inflación de julio en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.57% a 58,675.04 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.50% hasta 1,176.93 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Las acciones de la aerolínea Volaris lideraron los avances en la plaza, con una ganancia de 5.42% a 11.08 pesos, mientras que entre los valores principales destacaron la minera Grupo México, con 4.28% a 129.11 pesos, y la aeroportuaria Asur, con 2.98% a 602.75.

Indicadores positivos

Este martes en Estados Unidos se conocieron datos de la inflación por debajo de los previstos. Las cifras respaldaron las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) recortará en 25 puntos base su tasa en su reunión de septiembre, ante una inflación que se muestra estable.

En el aspecto local, los inversionistas recibieron hoy la encuesta de viajeros internacionales del INEGI, coincidiendo con el fuerte avance de Volaris, el de Asur y otras aeroportuarias. En junio entraron a México 11.5% anual más visitantes y salieron 4.6% más residentes del país.