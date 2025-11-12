Bolsa mexicana cae con fuerza tras anotar máximo récord

Las bolsas de valores de México registraron fuertes retrocesos este miércoles. Los índices locales cayeron después de haber marcado ayer máximos históricos por un optimismo ante la posibilidad de que el más largo cierre del gobierno estadounidense en la historia termine.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.76% a 63,190.66 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 1.84% al nivel de 1,259.64 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Grupo Carso, con 5.66% menos a 128.44 pesos, seguido por la de Grupo Bimbo, con 3.69% menos a 62.56 pesos, y Grupo Financiero Banorte, con 3.42% a 178.84.

Los índices locales habían alcanzado ayer máximos récord, impulsados por las expectativas de que un acuerdo entre legisladores ponga fin al cierre de gobierno estadounidense. Pese a esta toma de ganancia, el S&P/BMV IPC acumula un avance de 27.38% en lo que va del año.