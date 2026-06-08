Bolsa mexicana cae por cuarta jornada consecutiva antes de datos clave de inflación

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices accionarios locales retrocedieron por cuarta jornada consecutiva, en un mercado que espera conocer reportes clave de inflación de México y de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.67% a 65,698.10 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 0.57% hasta 1,320.97 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó Gentera, con un descenso de 4.29% a 39.23 pesos, seguida por la cementera Cemex, con 2.99% a 21.12 pesos, y la minorista Chedrahui, con 2.23% menos a 90.38.

El anuncio de un alto el fuego entre Israel e Irán generó optimismo en la apertura, pero más tarde los inversionistas se mostraron cautelosos, antes de la publicación de datos de inflación claves para las expectativas sobre tasas de interés en México y Estados Unidos.

"El cierre de hoy convalida que la plaza local ha entrado en una fase de distribución lateral y consolidación técnica, donde una ausencia de volumen extranjero de convicción obliga a los institucionales a realizar rotaciones internas", destacó IMB Capital Quants.