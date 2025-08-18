BMV cierra estable en espera de catalizadores clave en México y Estados Unidos

Las bolsas de valores de México cerraron con pocos cambios este lunes. Los inversionistas seguían atentos las noticias sobre una reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, mientras esperaban referencias clave.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cerró estable en 58,319.7 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.14% a 1,168.70 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observaron comportamientos minoristas. Las acciones de la aerolínea Volaris encabezaron las ganancias, con 3.92% más a 11.4 pesos, mientras que la firma de infraestructura Pinfra cayó 2.63% a 185 pesos, liderando las bajas.

Esperan información relevante

Trump y Zelenski, junto a sus aliados europeos, se reúnen en Washington este lunes, luego del encuentro entre el estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, el fin de semana. Sin un anuncio sobre la reunión, los mercados esperan por referencias relevantes.

El viernes en Estados Unidos comenzará la reunión anual de banqueros centrales de Jackson Hole, de la que los inversionistas esperan obtener mayor claridad sobre el futuro de la política monetaria de la Fed. En México destacan cifras del crecimiento económico.