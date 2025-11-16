Berkshire revela nueva participación de 4,300 millones de dólares en Alphabet

Berkshire Hathaway reveló una participación de 4,300 millones de dólares en Alphabet, empresa matriz de Google, y redujo aún más su participación en Apple detallando su cartera de acciones por última vez antes de que Warren Buffett finalice sus 60 años como director ejecutivo.

En una presentación realizada el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Berkshire dijo que poseía 17.85 millones de acciones de Alphabet al 30 de septiembre.

Berkshire redujo su participación en Apple a 238.2 millones de acciones desde 280 millones en el tercer trimestre, y ha vendido casi tres cuartas partes de los más de 900 millones de acciones que alguna vez tuvo. Apple siguió siendo la mayor participación accionaria de Berkshire, con 60,700 millones de dólares.

La presentación enumeró las participaciones de acciones cotizadas en Estados Unidos de Berkshire al 30 de septiembre, que comprendían la mayor parte de la cartera de acciones del conglomerado de 283,200 millones de dólares.

La inversión de Berkshire en Alphabet, que se convirtió en su décima mayor participación en acciones estadounidenses, es sorprendente dado el estilo habitual de inversión en valor de Buffett y su aversión a las empresas tecnológicas. Buffett considera a Apple, fabricante del iPhone, más una empresa de productos de consumo.

No está claro si Buffett, sus gestores de cartera Todd Combs y Ted Weschler, o el director ejecutivo designado Greg Abel realizan compras específicas, aunque Buffett normalmente realiza inversiones más grandes.

En la junta anual de accionistas de Berkshire en 2019, Buffett y el fallecido vicepresidente Charlie Munger lamentaron no haber invertido antes en Google.

Buffett dijo que el modelo publicitario de Google tenía similitudes con lo que funcionaba para la unidad de seguros de automóviles Geico de Berkshire.

También BofA

Berkshire también vendió el 6% de sus acciones de Bank of America, extendiendo la venta que comenzó en el tercer trimestre del año pasado.

El banco sigue siendo la tercera mayor participación accionaria de Berkshire, que también se deshizo de su participación en la constructora de viviendas DR Horton, mientras compraba más acciones en varias compañías, incluyendo la aseguradora Chubb y Domino's Pizza .

Buffett ha dejado que el efectivo aumente mientras se prepara para entregar su conglomerado de 1.1 billones de dólares a Abel, ahora vicepresidente, el 1 de enero.

Berkshire posee cerca de 200 empresas. Estas incluyen el ferrocarril BNSF, muchas empresas de energía, industriales y manufactureras, y marcas minoristas.