Bancos impulsan ganancias del S&P 500

El mercado de valores estadounidense finalizó la jornada de este miércoles con ganancias, ya que los inversionistas asimilaron los buenos resultados financieros de los bancos durante el tercer trimestre.

El índice industrial Dow Jones bajó 0.04% a 46,253.31 unidades, el S&P 500 ganó 0.4% a 6,671.04 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite avanzó 0.66% a 22,670.08 enteros.

De esta manera, el Dow Jones frenó dos días de ganancias consecutivas, mientras que el Nasdaq y el S&P 500 subieron en dos de las últimas tres sesiones.

Los buenos resultados de los bancos estadounidenses ayudaron a eclipsar los temores generados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y México.

El índice de semiconductores de Filadelfia subió 2.99% después de que ASML informó de pedidos e ingresos de explotación en el tercer trimestre superior a las expectativas del mercado, impulsado por el auge de la inversión en IA.

Un consorcio inversionista que incluye a BlackRock, Microsoft y NVIDIA comprará uno de los mayores operadores de centros de datos del mundo en una operación de 40,000 millones de dólares.

Mejor día en semanas

El mercado de valores mexicano finalizó con su mejor día en cinco semanas, mientras que los inversionistas se animaron por buenos números en los reportes financieros de los bancos estadounidenses y por el informe de América Móvil durante el tercer trimestre del año.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, subió 1.40% a 61,637.54 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores ganó 1.38% a 1,230.46 enteros.

Un sólido comienzo de la temporada de ganancias animó al mercado pese a la fricción comercial entre Estados Unidos y China y un cierre del gobierno estadounidense que va por su 15° día.

El gigante de las telecomunicaciones, América Móvil, inauguró la temporada de resultados trimestrales con un reporte apegado a las expectativas de los analistas en el plano financiero y con destellos positivos en el operativo; sin embargo, parece carecer de catalizadores que impulsen el precio de sus acciones. Estas subieron 3.06% el miércoles, siendo su mejor día en tres semanas.