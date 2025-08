Aún con apoyo, deuda para Pemex más costosa que en Europa

Los bonos que emitió el Gobierno Federal la semana pasada, para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) pagará dos veces lo que pagan los inversionistas por bonos de Portugal, Francia o Alemania. También otorgarán premios de 60% por arriba de los bonos soberanos a cinco años del Reino Unido o Estados Unidos.

Especialistas destacaron que el instrumento, complejo, y que es emitido por el Gobierno Federal permitió colocar el instrumento con un gran sobre precio por eso tuvo una gran demanda.

Otras petroleras pagan menos réditos que los conseguidos para apoyar a Pemex. Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita paga un rédito de 4.69%, Shell 4.52%, Chevron 4.51 y Exxon 4.44%, mientras que las latinoamericanas, tiene intereses similares. La brasileña Petrobras paga 5.25% y Ecopetrol de Colombia 5%, todos en bonos a cinco años.

Destacaron los inversionistas que a pesar de saber que el dinero era para Pemex, prestaron los recursos porque saben que en caso de que la petrolera no pueda pagar, el gobierno federal responderá a los tenedores de los instrumentos en un lustro. Por el nivel de endeudamiento de Pemex, los inversionistas o no le quieren prestar a la petrolera o cobran unos réditos demasiado altos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzo a través de Eagle Funding LuxCo un bono por 12,000 millones de dólares, según reporto la revista de financiamiento internacional de la Bolsa de Valores de Londres.

Se colocaron los valores fiduciarios precapitalizados (P-Caps).

Carlos López Jones, director de Estudios Económicos en Kapital Edge Consulting, destacó que es la primea vez que México utiliza este tipo de instrumentos raros para apoyar a Pemex.

Explicó que Eagle Funding LuxCo compró bonos del Tesoro de Estados Unidos a cinco años y paga una tasa de 170 puntos adicionales a los inversionistas, luego se los presta a la tesorería de Pemex, que a su vez pide dinero prestado a los inversionistas y los usa como garantía de pago.

“Yo (Pemex) tengo la factura del carro de un amigo y la utilizo como garantía para pedir prestado a otras personas”, ejemplificó el experto en temas económicos.

Con esa operación financiera, se evitó que el préstamo fuera contabilizado como deuda del Gobierno Federal y de Pemex, aunque los analistas consideran que la petrolera mexicana no tendrá dinero para cubrir la deuda en un lustro.

Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconoció que se consiguió una mejor tasa de interés para Pemex; sin embargo, destacó que en el 2030 cuando se venza el bono será el Gobierno Mexicano el que pagará la deuda.

“Compraron riesgo México, Pemex no tiene capacidad de pago y los inversionistas tomaron el riesgo de la deuda soberana. Pemex no puede ni ahora, ni en cinco años pagar la deuda”, explicó el ex director de la calificadora Standard & Poor´s en México.

Sin liquidez

Carlos López Jones coincidió en que Pemex no tendrá dinero para pagar los préstamos a los que acceda y los primeros inversionistas tienen la garantía del bono de Estados Unidos y los que prestaron para la operación de la petrolera, tendrán el aval del gobierno mexicano.

“Lo normal en este tipo de emisiones es un rollover, emitiste deuda por 12,000 millones de dólares, obtuviste (un ejemplo) 9,000 millones de dólares, en cinco años le ponen otros 3,000 millones de dólares con un vencimiento en el 2035”, explicó el analista.

Víctor Manuel Herrera destacó que se asume la deuda como deuda soberana, del país, aunque no se reconoce y eso puede ser un problema porque México está cerca de que le bajen la calificación.

La semana pasada, la titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, María del Carmen Bonilla destacó que la operación no fue cara y no se reflejará en las finanzas públicas. Además se ayudará a la petrolera a bajar sus pasivos reduciendo el costo de la deuda.

Al hablar de las calificaciones Víctor Manuel Herrera dijo que con ese “rescate” se subirían las calificaciones de Pemex, qué están en el sótano. La calificación por la deuda de la petrolera es bono basura y existe la ilusión y la esperanza de que Pemex tenga suficientes recursos para pagar en cinco años.

Carlos López Jones, destacó que el pago de réditos por el bono es de empresa quebrada y que se pagan más intereses que en naciones como Alemania, que es la más grande de Europa o de España, Portugal o Grecia.

La calificadora HR Ratings que tiene a Pemex en BBB+ con observación negativa, destacó que el futuro de la empresa es retador por la baja en la producción de crudo, la dependencia de campos petroleros con poca inversión y el tipo de cambio, ya que el 90% de su deuda financiera está denominada en moneda extranjera.