Netflix transmitirá la Copa Oro y Liga de Naciones Concacaf en México desde 2027

La plataforma de streaming Netflix anunció un acuerdo con la Concacaf para transmitir en México dos de los torneos más importantes de selecciones nacionales: la Copa Oro y las Finales de la Liga de Naciones.

El convenio, con duración de cuatro años, contempla los derechos exclusivos para las ediciones de 2027 y 2029 de ambas competencias, lo que marca un paso relevante en la estrategia de la empresa por expandirse hacia contenidos deportivos en vivo.

¿Qué incluye el acuerdo?

A partir de 2027, Netflix será la plataforma encargada de llevar a los aficionados mexicanos las principales competencias de selecciones masculinas de la región.

Entre los eventos confirmados destacan:

La Copa Oro Concacaf, torneo que reúne a 16 selecciones y define al campeón regional

Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, donde participan los mejores equipos del área

La edición 2027 de la Liga de Naciones se disputará en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, mientras que la Copa Oro se jugará durante el verano de ese mismo año. El acuerdo aplica únicamente para territorio mexicano.

Una apuesta por el deporte en vivo

Con esta alianza, Netflix refuerza su incursión en transmisiones en vivo, especialmente en eventos deportivos de alto impacto.

Directivos de la plataforma destacaron que el futbol es una de las principales pasiones en México, lo que convierte a estos torneos en contenidos estratégicos para conectar con millones de usuarios.

Por su parte, Concacaf señaló que el convenio permitirá ampliar el alcance de sus competencias a nuevas audiencias mediante formatos digitales.

¿Qué eventos deportivos ha transmitido Netflix?

Aunque históricamente se ha enfocado en series y películas, Netflix ha comenzado a explorar el terreno deportivo con distintos formatos, tanto en vivo como documentales.

Entre sus apuestas recientes destacan:

Eventos especiales y exhibiciones deportivas en formato en vivo

Documentales y series como Break Point (tenis) y Drive to Survive (automovilismo)

(tenis) y (automovilismo) Contenidos centrados en figuras y equipos de alto rendimiento

La incorporación de torneos oficiales como la Copa Oro y la Liga de Naciones representa uno de sus movimientos más ambiciosos en materia de derechos deportivos.

Futbol y streaming: una nueva forma de ver torneos

La llegada de estas competencias a Netflix refleja una tendencia creciente: el traslado de eventos deportivos hacia plataformas digitales.

Para los aficionados en México, esto implicará una nueva forma de seguir a sus selecciones, con acceso directo desde dispositivos móviles, televisores inteligentes y computadoras, sin necesidad de televisión tradicional.

Con este acuerdo, el futbol de selecciones en la región inicia una nueva etapa en su distribución, ahora de la mano del streaming.