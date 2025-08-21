Acciones de Grupo Herdez se disparan a máximo histórico

Las acciones de la productora mexicana de alimentos procesados Grupo Herdez se disparaban el jueves después de que se dio a conocer que vendió la mitad de su participación en McCormick de México en una transacción por 750 millones de dólares.

Los títulos de Grupo Herdez, cuyas actividades se dividen en dos segmentos de negocio: alimentos y congelados, escalaban casi 29%, al mediodía en la Bolsa Mexicana de Valores a un récord de 71 pesos. La abrupta valorización llevó a la Bolsa Mexicana de Valores a suspender brevemente sus negociaciones.

A través de la operación, que se espera que concluya a inicios del próximo año, la gigante estadounidense McCormick & Co Inc informó que elevará su posición en el capital de McCormick de México del 50% actual a un 75%. Sus papeles en Nueva York subían un 1.3%.

Grupo Herdez, por su parte, conservará una participación de 25% en la empresa conjunta y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias, dijo la compañía en un comunicado.

Connor Rattigan, analista de Consumer Edge, afirmó que la decisión de McCormick era indicativa del sentimiento de empresas similares respecto a los mercados emergentes a medida que se expanden las clases medias, pero advirtió de las presiones sobre el gasto de los consumidores en Estados Unidos.

"Es probable que éste no sea el final de las ambiciones de crecimiento de la empresa en la región", dijo a Reuters.

Fundada en 1947, McCormick de México ha sido un actor protagónico en el segmento de condimentos y salsas en México, la segunda economía más grande de América Latina, vendiendo una gama de productos de la marca McCormick.

El acuerdo está sujeto a las condiciones habituales de cierre y regulatorias, dijeron las compañías.