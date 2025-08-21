BMV opera con avances antes de minutas del Banxico; acción de Grupo Herdez se dispara 25%

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este jueves. Los índices bursátiles locales suben moderadamente, en un mercado que asimila cifras de ventas minoristas y a la espera de las minutas de política monetaria del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.57% a 58,5639.28 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.61% hasta 1,173.05 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de Cemex, con una ganancia de 2.78% a 16.64 pesos, seguidas por las de Grupo Carso, con 2.58% a 128.47 pesos, y Arca Continental, con 2,51% a 202.78.

Fuera del índice de referencia destaca el avance de las acciones de Grupo Herdez, con una ganancia de 25% a 69 pesos, que llevó a la bolsa a suspender brevemente sus negociaciones, después de que informó que desinvirtió la mitad su participación en McCormick.

Esperan minutas del Banxico

Los inversionistas locales esperan atentos la publicación de la minuta de la reunión de política monetaria del Banco de México, más tarde este día, para conocer lo expresado en la discusión que terminó con una moderación de los ajustes de tasa clave del banco central.

Más temprano se conoció que las ventas minoristas en México inesperadamente disminuyeron 0.4% el mes pasado a tasa mensual, con reducciones en casi todos los estados del país. En la comparación interanual, las ventas minoristas vieron un alza de 2.3 por ciento.