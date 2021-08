Ser el principal fabricante de smartphones del mundo en tres años es el objetivo de Xiaomi según su CEO, Lei Jun, durante la presentación de sus nuevos productos, como el Mi Mix 4, el primer teléfono móvil de la compañía con cámara bajo la pantalla.

Pero, ¿qué supone convertirse en el mayor fabricante? Ni más ni menos que destronar a Samsung.

El camino para lograr esta gesta no se augura nada fácil. De hecho, no es la primera compañía que se pone esta meta, ya lo hizo hace años Huawei, que no ha hecho más que encontrarse piedras en su camino, como la sanción de Washington que le prohíbe adquirir chips con tecnología estadounidense.

Más allá de problemas políticos entre Asia y Estados Unidos, la realidad es que la marca china está todavía muy lejos de los números que registra la coreana. La primera ingresó el año pasado 19,337 millones de euros únicamente de la venta de smartphones, el 62.5% de los ingresos totales, mientras que en Samsung ascendieron hasta 71,434 millones de euros, el 36.9% del total. La china todavía debería disparar casi 270% sus ingresos por smartphones para batir a la coreana.

En ambas compañías, los teléfonos móviles suponen su principal vía de ingresos, sin embargo, llama la atención que esta división ha ido perdiendo peso en los últimos años.

En Samsung han pasado de representar prácticamente el 50% de los ingresos en 2014 a situarse en el 37% en la actualidad. Y no es solo porque la coreana se haya dedicado a especializarse en otros campos.

El total también ha disminuido, en 2014 los ingresos superaron los 80,000 millones de euros. Esta división se ha visto especialmente afectada por la crisis del Covid-19.

La realidad es que Xiaomi avanza a buen ritmo en su objetivo de destronar a Samsung, como demuestran los datos del segundo trimestre de 2021. Y es que se ha convertido en el proveedor número 1 en Europa por primera vez tras enviar 13 millones de unidades.