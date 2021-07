Los tres principales índices de Wall Street cerraron en máximos récord las negociaciones del viernes, luego de que datos de empleo de junio mostraron una contratación sólida, pero una debilidad persistente en el mercado laboral que impediría que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés en el corto plazo.

El índice Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, ganó 0.44% a 34,786.35 unidades. El S&P 500 subió 0.75% a 4,352.34 unidades, en su séptima sesión consecutiva con ganancias. El índice Nasdaq, que incluye a varias grandes tecnológicas, avanzó 0.81% a 14,639.33 unidades.

El reporte de empleo

El informe de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo mostró que se crearon en junio 850,000 puestos de trabajo. El dato reportado superó el anterior de 530,000 de mayo y los 700,000 esperados por analistas, pero el total se ecuentra 6.8 millones por debajo de su máximo alcanzado en febrero de 2020.

Otro dato relevante fue que el desempleo subió a 5.9 por ciento. Los datos fueron tomados como una señal tentativa de que la escasez de mano de obra en la economía más grande del mundo está comenzando a disminuir, pero no es suficiente como para obligar a la Reserva Federal a subir las tasas, dijeron analistas.

Los inversionistas habían temido que una recuperación económica más veloz de lo esperado y la perspectiva de un aumento de la inflación obliguen a la Fed a detener su apoyo y subir las tasas de interés, lo que perjudicaría a las acciones tecnológicas, cuyo crecimiento y flujo de efectivo se ubica más lejano en el tiempo.

Precisamente fueron las grandes tecnologías las que impulsaron principalmente Wall Street, este viernes. Microsoft Corp fue la acción que más aportó al amplio al S&P 500, seguida por Apple Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, la matriz de Google. El S&P 500 liga siete avances en su mejor racha desde agosto de 2020.

En la semana, el S&P 500 subió 1.7%, el Dow Jones, 1% y el Nasdaq 1.9 por ciento.