Las reformas que propone la Secretaría de Hacienda para modificar el régimen de inversión de las afores y darle flexibilidad son positivas, de acuerdo con analistas.

“Es una medida muy positiva. Desafortunadamente en México el régimen de inversión que tenían las afores se podía considerar conservador, pues encuentran muy limitado en qué invertir”, explicó Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

El especialista acotó que, de acuerdo con los datos públicos hasta diciembre del año pasado 51% de los recursos que tenían las afores lo invertían en Cetes, lo cual no es malo, pero habla de una estructura limitada.

Detalló que mientras más oportunidades tengan de inversión las afores más van a poder diversificar sus riesgos y más van a poder dar un mejor rendimiento a los usuarios.

En un documento de análisis, los estrategas de BBVA Bancomer refirieron que las medidas les parecen positivas, sin embargo, precisan que es necesario mayor precisión en los detalles.

“En principio consideramos que un régimen de inversión más flexible puede ser positivo, pues contribuirá a diversificar los portafolios de las afores, los cuales están altamente concentrados en títulos de gobierno. Si bien, aún hay que conocer con mayor detalle la propuesta”, expresaron.

También expusieron que la propuesta debería estar acompañada de medidas que permitan una instrumentación ágil por parte de la Consar para la autorización de las inversiones que deseen realizar las afores.

El investigador de la Fundef dijo que, aunque es un buen comienzo, faltan medidas para hacer crecer el mercado de valores mexicano, el cual, refirió, es chico, incluyendo garantizar un Estado de Derecho para dar certidumbre a las compañías.

Buenas intenciones

Carlos Hermosillo, director de análisis en Actinver, dijo que “sólo hay propuestas, pero en términos regulatorios lo que ha quedado más claro es que al menos durante los primeros tres años de este sexenio debe haber alteraciones al marco regulatorio del sector financiero. Dicho eso, cambió un poco la tasa de retención de impuestos sobre intereses a principios de este año, sí ha habido movimientos, pero pequeños”.

En entrevista el especialista agregó que hasta ahora no ha habido ningún movimiento en firme, pero sí hay buenas intenciones como para incentivar no sólo al mercado de valores sino en general al sistema financiero y el tema del ahorro personal y para el retiro.

Carlos Hermosillo dijo que con las iniciativas que se tienen es difícil calificar ya que no se tiene una propuesta en firme. “Van por buen camino, la intención y la idea inicial parecen atractivas, pero no puedes calificarlas hasta no tener detalle”.

Beneficios fiscales

Por su parte, Jacobo Rodríguez, director de análisis bursátil en Black Wallstreet Capital, explicó que a inicios de año el nuevo gobierno mandó algunas iniciativas para incrementar el número de emisoras listadas en Bolsa, y uno de esos puntos era a través de beneficios fiscales.

También se tiene la iniciativa de reducir algunas limitantes para que tengan mayor margen de maniobra. “Hasta el momento no existe un plan integral para que el sistema bursátil crezca ni por la parte de los inversionistas, ni por parte del financiamiento”.

En cuanto a las afores, iba más en el sentido de quitar limitantes en el porcentaje que pueden invertir en los distintos activos financieros.

“Aunque no está establecido, eran puntos no especificados, pero el documento iba más enfocado a incrementar el número de emisoras a través de la implementación de beneficios fiscales”, dijo Rodríguez.

Según el analista, faltan iniciativas para fortalecer el mercado bursátil mexicano. “Se deben atacar distintos frentes que van desde la parte de inversionistas, sí a través de las afores, porque son un buen vehículo, pero a veces queda corto ya que es un esquema muy pensado para el retiro, esas limitaciones no permiten que haciendo proyecciones se pueda hacer un retorno a futuro tan atractivo”.

El entrevistado dijo que “se deben regular los participantes, los intermediarios, generar programas que estimulen a la gente a invertir de manera personal, no que esté obligado a aportar en una afore”.

