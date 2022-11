Petróleo, con una tendencia a la baja en las últimas semanas

El petróleo cayó este miércoles más de 3% y tocó su menor nivel desde septiembre de este año, una baja que refleja su comportamiento en las últimas semanas, pues mantiene una tendencia descendente en lo que va de noviembre.

El referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 3.72% a 77.94 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte retrocedió 3.34%, a 85.41 dólares por barril. La mezcla mexicana de exportación bajó 3.45% a 71.69 dólares por barril.

En lo que va de noviembre, el WTI y el Brent pierden 10%, al tiempo que el precio de la mezcla mexicana se reduce casi 12 por ciento.

Ana Azuara, analista de Materias Primas en Banco Base, explicó que la baja del petróleo en los últimos días se explica por los confinamientos por Covid-19 en China, los cuales generan la expectativa de que la actividad económica se desacelerará, provocando una caída en la demanda de combustible.

China, el principal importador de crudo en el mundo, atraviesa suma otro brote de Covid-19 en varias ciudades, incluida la capital Pekín y mantiene la política de cero Covid con su población.

Ana Azuara dijo que la baja en el crudo del miércoles se explica también por el tope de precios que busca imponer el Grupo de los 7 (G7) al petróleo ruso.

“Esos topes podrían estar entre los 65-70 dólares por barril, por encima de los niveles actuales. Actualmente el petróleo de los Urales se vende en 62 y 63 dólares por barril”, aseguró Azuara.

John Kilduff, analista en Again Capital, destacó que los topes anunciados al petróleo ruso no son muy diferentes a los precios a los que se vende actualmente, “así que no deberíamos vernos privados de cantidades significativas de crudo ruso. Es un gran alivio para el mercado, razón por la cual los precios están bajando".

“Rusia había dicho que no iba a vender su petróleo por debajo del precio en el que estaba en el mercado (...) Al final del día esperamos que la volatilidad en los precios continúe, porque los incrementos de precios se dieron ante la posibilidad de una reducción en la oferta, y por lo pronto no se va a reducir porque el tope estaría por encima del precio actual”, dijo Ana Azuara.

Gasolina en EU resiente efectos

La baja en las cotizaciones del petróleo ha generado una reducción en el precio de los combustibles, sobre todo la gasolina.

Los futuros de la gasolina reformulada en Estados Unidos bajan 2.33% en lo que va de noviembre, pasando de 2.5257 a 2.4668 dólares por galón.

En las estaciones de servicio, la gasolina regular se vendió en promedio en 3.498 dólares por galón la semana pasada, su menor nivel desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética (EIA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos.

“No es imposible que si los mercados petroleros se mantienen así, podríamos ver un promedio nacional de 2.99 dólares el galón alrededor de Navidad”, comentó el lunes Patrick De Haan, jefe de Análisis de Petróleo en GasBuddy, una firma que recopila los precios del combustible a lo largo de Estados Unidos.

Aún puede repuntar

Pese a la tendencia a la baja en las últimas semanas, Ana Azuara dijo que los precios internacionales del petróleo podrían incrementarse hacia finales de este año en caso de que las temperaturas bajen mucho en la temporada de invierno, que inicia a principios de diciembre.

“Si lllegáramos a tener un invierno frío, el precio del petróleo, y en general, el de los energéticos,podría aumentar, tal vez no hacia los 130 dólares por barril que vimos en marzo de este año, pero sí podrían cerrar el año en un nivel cercano a los 100 dólares por barril”, dijo.

El banco de inversión suizo UBS estima que el WTI cerrará marzo de 2023 en 107 dólares por barril, mientras que para el europeo Brent del Mar del Norte pronostica que se ubique en torno a los 110 dólares por barril en esas mismas fechas.

Dichos estimados implican que el WTI y el Brent tendrían un incremento de 37.29 y 28.79%, respectivamente, desde los niveles actuales.

OPEP espera menor demanda

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó su estimado de demanda de crudo para el próximo año, a medida que la expectativa de una desaceleración económica global generará una baja en el consumo de combustible.

Para el 2023, la OPEP estima una demanda de 101.82 millones de barriles diarios, mientras que en octubre de este año preveía una demanda de 102.02 millones de barriles diarios. Pese al recorte, el cartel del petróleo aún anticipa un crecimiento de 2.24% en la demanda respecto a 2022 (99.57 millones de barriles diarios).

Para finales de este año, igualmente revisó a la baja sus estimados de demanda de crudo, pues el mes pasado anticipaba una demanda para todo el año de 99.67 millones de barriles diarios.

La OPEP dijo en su reporte del mercado de petróleo correspondiente a noviembre que la revisión a la baja para 2022 “refleja las tendencias y desarrollos observados en varias regiones”.

En particular “la extensión de las restricciones cero-Covid-19 de China y algunos desafíos económicos en la OCDE Europa que han pesado sobre la demanda de petróleo”.

