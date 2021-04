La carrera entre las empresas farmacéuticas por encontrar la vacuna contra el Covid-19 terminó, y las finalistas son Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino Biologics, aunque ninguna se corona como la salvadora del mundo.

Desde marzo del 2020, cuando la pandemia del Covid-19 atacó al mundo, las empresas del sector salud iniciaron las investigaciones para el desarrollo de un medicamento que combatiera el virus, ahora Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino Biologics producen millones de dosis para inmunizar a la población y terminar la pandemia.

Mientras la aplicación de las vacunas contra el Covid-19 avanza, los inversionistas del mercado bursátil ponen sus expectativas en las empresas que tienen el mejor desempeño en la inmunización de la población, dejando de lado a aquellas que enfrentan consecuencias en la salud de la población.

El laboratorio Cansino Biologics, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, tiene un rendimiento de 253.79% desde marzo del 2020 hasta el cierre de marzo de este año. El último envío de dosis hacía México fue de 432,000 vacunas.

Durante el 2020, la farmacéutica tuvo un rendimiento de 200% en el valor de sus acciones y este 2021 acumula un alza de 89.58 por ciento.

Sólo en México se han aplicado mas de 9.67 millones de vacunas entre el personal médico y los adultos mayores de 60 años. Las dosis fueron contratadas a distintas farmacéuticas globales como Pfizer, en colaboración con BioNTech, AstraZeneca, Cansino Biologic, Sputnik y Covax.

Otra empresa del sector salud que ha destacado durante la pandemia ha sido Moderna, cuyos títulos aumentaron 338.25% entre marzo 2020 y marzo 2021, mientras que el año pasado subieron 434.10% desde 19.05 hasta los 131.47 dólares en que se cotizan en la Bolsa de Nueva York.

Los títulos del estadounidense Johnson & Johnson tuvieron un alza en su valor de 17.38% entre marzo 2020 y marzo de este año.

Pfizer ha tenido un crecimiento marginal de 3.87% entre el tercer mes del 2020 y el 31 de marzo del 2021. La alemana BioNTech subió 198.3% entre marzo 2020 y marzo 2021 y este año gana 39.01% en la Bolsa de Alemania

Los papeles de AstraZeneca ganaron 8.39% entre marzo y marzo. Pero este año caen 3.14% tras revelarse casos de trombosis entre los pacientes a quienes se les aplicó.

La vacuna más eficaz para combatir el virus es la de Pfizer/Bio NTech con 94.6%,Moderna 94.1%, Johnson& Johnson 72% y AstraZeneca 70.4 por ciento.

Futuro endémico

Carlos Hernández García, analista senior de Mercados Bursátiles en Casa de Bolsa Masari, comentó que “las farmacéuticas encargadas de la producción de las vacunas están teniendo problemas para el abastecimiento mundial, lo cual, es natural debido al rápido proceso de adaptación que tuvieron que atravesar y desarrollar. Aun así, se mantiene una perspectiva de crecimiento para las empresas para este y el próximo año”.

Luis Alvarado, analista de Capitales en Banco Base, explico que “en general las farmacéuticas que desarrollaron y están produciendo vacunas, sí tuvieron ganancias, pero no fue un impulso masivo por millones de dosis que se venden, ya que se acordó venderlas a costo y no lucrar durante la pandemia”.

Destacó que lo que puede impulsar los precios en el mediano y largo plazo es que el coronavirus es considerado endémico “y no va a desaparecer con la inmunidad de rebaño, sino que va a estar toda la vida”.

Agregó que ante ello, la vacunación será por temporada y esas ventas son las que elevarían las valuaciones”.

Considerando que la producción de vacunas será permanente, Carlos Hernández dijo que es un sector que se ve atractivo, tanto en valuación como por perspectivas.

“Se espera que los ingresos del sector salud crezcan más de 15% de forma anual en el primer trimestre de este año”, dijo el analista.

En el NASDAQ

LumiraDx saldrá a Bolsa con un SPAC

El laboratorio de diagnósticos que produce pruebas Covid-19, LumiraDx, saldrá a Bolsa mediante una fusión inversa con una compañía de adquisiciones de propósito especial (SPAC por su sigla en inglés).

Bloomberg dio a conocer este miércoles, que la firma con sede en el Reino Unido se combinará con CA Healthcare Acquisition en un acuerdo que valora el capital de LumiraDx en 5,000 millones de dólares.

Si bien no hay una colocación de capital adjunta a la transacción, LumiraDx obtuvo un préstamo de 300 millones de dólares de BioPharma Credit y una línea de crédito renovable adicional de 100 millones de dólares basada en activos de Capital One Financial, según Bloomberg.

Con 5,000 millones de dólares, el acuerdo de LumiraDx es el más grande del año pasado por una compañía de atención médica con una SPAC.

Entre las ofertas de diagnóstico de LumiraDx se encuentra su prueba de antígeno Covid-19 de alta sensibilidad, que ha sido utilizada por el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido y cuenta con la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos.

También ofrece pruebas POC para anticuerpos Covid-19, INR y D-Dimer, todos disponibles en Europa.

Las SPAC se han convertido en el mecanismo de inversión preferido por parte de las empresas de tecnología médica y otras industrias a medida que Estados Unidos emerge de la pandemia de Covid-19 y la recesión resultante.

Según los términos de la operación, los accionistas actuales de LumiraDx retendrán la totalidad de sus participaciones existentes en la empresa combinada, con capital adicional del efectivo de la CACH en fideicomiso.

El director ejecutivo Ron Zwanziger y otros cofundadores de LumiraDx liderarán la empresa, mientras que su junta directiva.

Una vez que se cierre la transacción, se espera que LumiraDx y sus acciones ordinarias coticen en NASDAQ bajo el símbolo de cotización LMDX.

ariel.mendez@eleconomista.mx