La bancarrota de corporativos en Estados Unidos continúa creciendo por la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, a la fecha 509 empresas se han declarado en quiebra, una cifra récord para cualquier año desde el 2010, indica un reporte de S&P Global Market Intelligence.

Estas compañías, que incluyen tanto a privadas como públicas, están conformadas por aquellas con deuda pública, y al menos 2 millones de dólares en activos o pasivos al momento de declararse en bancarrota. Para entidades privadas, el monto mínimo fue de 10 millones de dólares.

La firma independiente de petróleo y gas Oasis Petroleum Inc, Bouchard Transportation Co., que opera una flota de barcazas y remolcadores; la empresa de servicios petroleros FTS International Inc.; la compañía de distribución de películas Aviron Pictures LLC; la firma de petróleo y gas Lonestar Resources US Inc.; y King Mountain Tobacco Co. Inc., que fabrica cigarrillos, son algunas de las entidades que se declararon en quiebra tan sólo entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, según S&P.

“Solo tres empresas, Northwest Regional ASC LLC, Reata Properties LP y Continuity Logic LLC, presentaron peticiones involuntarias en su contra durante el período”, refirió la firma en una nota para inversionistas.

Oasis, que se acogió al Capítulo 11 de quiebras el 30 de septiembre, fue la única compañía que reclamó más de 1,000 millones en pasivos en su declaración durante el período.

“La compañía firmó un acuerdo de apoyo a la reestructuración con todos los prestamistas de su línea de crédito renovable y los tenedores del 52% de sus bonos en un plan de reestructuración preempaquetado a través del cual pretende reducir su deuda en 1,800 millones de dólares”, refirió S&P.

En tanto, Lonestar, con sede en Texas, solicitó el 30 de septiembre la protección del Capítulo 11, enumerando 560 millones de dólares en activos totales y 626.2 millones de dólares en pasivos totales.

En septiembre, 54 empresas se declararon en quiebra en Estados Unidos, igualando el número de solicitudes presentadas en agosto.

Por sector y en el acumulado del año, 103 empresas corresponden al sector de consumo discrecional, 70 a industriales, 58 de energía, 47 de sector salud, 27 de consumo básico, 20 de tecnologías de la información, 19 de materiales, 17 de servicios de la comunicación, 16 de bienes raíces, 11 de servicios financieros y 4 de servicios públicos.

