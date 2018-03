En la última colaboración del año, intentamos hacer un ejercicio de ubicación sobre ¿cómo puede iniciar el 2017? Trataremos de hacer deducciones en un plazo mediano, pero basta recordar lo que sucedió en el 2016 para comprender que el grado de incertidumbre es inusual y que el próximo año es un año de cambios significativos en cuanto a política económica

El mundo se prepara para observar la concreción de cambios que se determinaron en algunos países durante el 2016.

Por un lado, los inversionistas descuentan el beneficio de las políticas de estímulo que Donald Trump aplicará en su mandato que inicia el 20 de enero.

En Europa las dudas han crecido por el voto negativo al referendo en Italia y por la activación del Brexit. Y faltan más elecciones; las de Francia, Holanda y Alemania son particularmente relevantes.

Tal parece que los mercados comenzarán el 2017 con las mismas premisas actuales: Las bolsas apuntando a nuevos máximos y una persistente presión sobre las tasas de interés.

Mientras no se efectúe el cambio de poderes y no haya una precisión en cuanto a las políticas de estímulo a la economía, los inversionistas seguirán anticipando con entusiasmo que la reducción de impuestos, la activación de un mayor gasto en infraestructura y el alivio de una menor regulación generarán un mayor crecimiento y por otro lado ocasionaran una presión inflacionaria que no se había presenciado hasta ahora.

Bajo esta línea, las tasas seguirán presionadas. Ahora la idea central es que la Reserva Federal subirá las tasas de referencia al menos tres veces en el 2017.

Cualquier indicio de que el crecimiento toma vuelo o que la inflación empuja a niveles mayores presionará todas las curvas de tasas al alza.

Sin duda, hay ya un mayor riesgo en el segmento de deuda que puede crecer en el 2017.

Falta ver si la realidad no nos regresa varias casillas . Los inversionistas han sido muy positivos con el panorama económico de la Presidencia de Trump.

No hay en los precios de la Bolsa, o en la violenta alza de tasas registrada consideraciones sobre políticas equivocadas, errores operativos o simplemente accidentes en los mercados. En los primeros meses del 2017, esta cuestión acaparará la atención de los inversionistas.

En México, por el contrario, la situación seguirá siendo muy adversa en el primer trimestre.

A los problemas de la volatilidad en los mercados globales se añade el asunto de la inflación.

Ya ha sido reconocido que hay elementos que empujaran a la inflación al inicio del año: El aumento de las gasolinas y la aplicación de un aumento a los salarios mínimos; como ha sido costumbre en episodios anteriores, serán factores cuyo denominador es el gobierno los que incidirán en una burbuja inflacionaria de inicio del año.

Sabemos de antemano que el Banco Central ha declarado la lucha contra esta presión sobre la inflación al aplicar aumentos sorpresivos a las tasas.

Es de esperarse que las tasas de interés también se mantengan presionadas durante el año y que la tasa de referencia suba, quizás hasta niveles superiores a 7 por ciento.

Esta batalla para controlar la inflación, más lo que pueda suceder con las políticas proteccionistas que intente aplicar el nuevo presidente en Estados Unidos indican un crecimiento menos favorable, por ello, no hay el mismo entusiasmo en la Bolsa mexicana que el que existe en sus contrapartes en el exterior.

Siendo sensatos; tal parece que el 2017 seguirá siendo un año en que se desafiarán las opiniones de los expertos, nadie tiene claro el rumbo de los mercados ante las incógnitas que hoy están sobre la mesa, en donde predominará de nuevo un ambiente político vibrante.

Es un año, como éste, distinto a lo que se vivió entre el 2010 y el 2015, en que se experimentaron las consecuencias de la gran crisis del 2008. Ahora habrá nuevas políticas y elementos fundamentales distintos que determinarán el rumbo de los mercados.

Mucha suerte y ¡Felicidades!

*Rodolfo Campuzano Meza es director de Estrategia y Gestión de Portafolios de INVEX. Cualquier pregunta o comentario puede ser enviado al correo:

perspectivas@invex.com

Twitter: @invexbanco