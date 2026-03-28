Semana Santa 2026: 10 revisiones clave para salir a carretera en auto

En cada periodo vacacional, como la Semana Santa, autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Ángeles Verdes insisten en una recomendación básica: antes de emprender un viaje por carretera, el vehículo debe pasar por una revisión preventiva.

Frenos, llantas, luces, aceite, agua y refacciones básicas forman parte de un filtro mínimo para disminuir fallas mecánicas y reducir riesgos durante el trayecto.

1. Llantas en buen estado

No basta con que tengan aire. Revisa la presión, el desgaste y posibles cortaduras. La recomendación oficial también incluye verificar la llanta de refacción, porque una ponchadura en carretera puede complicarse si el repuesto no sirve.

Según Bridgestone, hay que revisar la presión de inflado. "No basta con mirar la llanta por encima. Hay que confirmar que la presión sea la correcta, de acuerdo con la recomendación del fabricante del vehículo. Circular con baja presión puede provocar mayor desgaste, menor eficiencia y un manejo menos preciso".

La firma explica que, si las llantas muestran desgaste irregular, sobre todo en los hombros, puede ser una señal de inflado insuficiente. Esto reduce su vida útil y aumenta la posibilidad de tener que cambiarlas antes de tiempo. En vacaciones, un percance en carretera puede salir más caro en tiempo y dinero si la llanta de refacción no está en condiciones de uso. También conviene revisar el gato, la llave de cruz y las herramientas básicas.

2. Frenos sin señales de desgaste

Si el pedal se siente flojo, vibra o el auto tarda en responder, hay que atenderlo antes del viaje. La revisión de frenos aparece entre los puntos prioritarios en los llamados de prevención para vacaciones y fines de semana largos.

3. Niveles de aceite y líquidos

El aceite del motor, el anticongelante, el líquido de frenos y el agua del limpiaparabrisas deben estar en rango. Un trayecto largo con niveles bajos puede provocar desde sobrecalentamiento hasta una avería mayor.

4. Luces y direccionales

Faros, luces traseras, luces de freno, intermitentes y cuartos deben funcionar correctamente. Ver y ser visto sigue siendo un factor de seguridad elemental, sobre todo en trayectos nocturnos o con lluvia.

5. Batería y sistema eléctrico

Si la batería ya dio avisos, este no es el momento de aplazar el cambio. También conviene revisar terminales, cables y encendido para evitar quedarse varado en casetas o paraderos.

6. Parabrisas, espejos y limpiadores

La visibilidad también se revisa. Un parabrisas limpio, espejos bien ajustados y plumas funcionales hacen diferencia cuando cambia el clima o hay polvo en carretera.

7. Herramientas básicas y equipo de apoyo

Gato, cruceta, linterna, triángulos de seguridad y extintor siguen siendo parte del equipo recomendable. Tenerlos a la mano ahorra tiempo y reduce la exposición al riesgo ante una falla.

8. Documentos y seguro vigentes

Licencia, tarjeta de circulación, póliza de seguro y medios de pago deben revisarse antes de arrancar. Este punto no corrige una falla mecánica, pero evita contratiempos en retenes, casetas o incidentes.

9. Gasolina suficiente y ruta planeada

La SICT recomienda salir con combustible suficiente y conocer la ruta. En temporada alta, eso ayuda a evitar desvíos, prisas y paradas improvisadas.

10. Cinturones y capacidad del vehículo

Antes de avanzar, verifica que todos usen cinturón y que el número de pasajeros no exceda la capacidad del auto. Es una medida simple, pero sigue siendo una de las más importantes.

En esta temporada vacacional de Semana Santa, revisar el automóvil no es un trámite menor. Es una decisión práctica: invertir unos minutos antes de salir puede evitar horas perdidas, gastos no previstos y, sobre todo, un viaje interrumpido.