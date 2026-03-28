¿Vacaciones en el Tren Maya? Estos son los paquetes y precios para Semana Santa 2026

Viajar por el sureste mexicano en el Tren Maya durante Semana Santa ya tiene precio. El Gobierno federal presentó esta semana una serie de paquetes turísticos que combinan transporte, hospedaje y experiencias culturales, pensados para quienes buscan recorrer la región sin complicaciones.

De acuerdo con lo dado a conocer en conferencia por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 20 de marzo, las opciones abarcan desde escapadas de fin de semana hasta recorridos más completos de varios días, con precios que van desde menos de 5,000 hasta casi 20,000 pesos por persona.

Paquetes más económicos: desde 4,390 pesos

Para quienes buscan viajes cortos, hay paquetes de dos días y una noche con precios accesibles:

Tesoro del Sureste (12 al 13 de abril): 4,390 pesos

Mares y Lagunas (3 al 4 de abril y 18 al 19 de abril): 4,992 pesos

Alma libre en el Caribe (5 al 6 de abril): 7,247 pesos

Estos paquetes incluyen transporte en el Tren Maya, actividades turísticas y servicios básicos para una experiencia breve en destinos del Caribe y la región maya.

Experiencias completas: hasta casi 20,000 pesos

Para quienes buscan recorridos más amplios durante el periodo vacacional, también hay paquetes de varios días:

Ruta de las Maravillas / Tesoro del Sureste (1 al 4 de abril): 17,511 pesos

Sendero Ancestral (4 al 7 de abril): 19,717 pesos

Tierra del Jaguar (11 al 14 de abril): 19,411 pesos

El Portal del Sol (11 al 14 de abril): 19,997 pesos

Entre Lagunas y Leyendas (23 al 26 de abril): 15,908 pesos

Estos paquetes están diseñados como experiencias integrales que recorren distintos puntos del sureste mexicano.

¿Qué incluyen los paquetes del Tren Maya?

Uno de los principales atractivos es que no se trata solo del traslado en tren. Según la información oficial, todos los paquetes contemplan:

Vuelo redondo

Hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya

Traslados terrestres y recorridos en el Tren Maya

Actividades turísticas y visitas a zonas arqueológicas

Atención personalizada durante el viaje

Además, algunos itinerarios incluyen experiencias gastronómicas, como comidas a bordo y recorridos culturales en destinos como Valladolid o Campeche.

Apuesta por el turismo integral en el sureste

Los paquetes forman parte de una estrategia para impulsar el turismo en la región, integrando transporte, hospedaje y actividades en un solo producto. El Tren Maya, que ya ha transportado más de 2.2 millones de pasajeros desde su apertura, busca consolidarse como una alternativa para recorrer cinco estados del sureste mexicano en rutas que conectan zonas arqueológicas, playas y ciudades históricas.

Con la llegada de Semana Santa, estas opciones apuntan a atraer tanto a turistas nacionales como internacionales que buscan una experiencia organizada y completa en el sur del país.