Día del Amor y la Amistad: Aprende a cuidar tu corazón... y no solo del desamor

En San Valentín no solo se celebra el amor romántico y todas esas buenas amistades que llegan a nuestra vida; también, se ha convertido en el pretexto ideal para reconectar contigo mismo y dedicarte un momento de amor propio. Así que este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad puede transformarse en el pretexto perfecto para hacer una pausa, salir del ajetreo diario y poner tu bienestar físico y mental como una prioridad.

El corazón, además de ser el símbolo universal del amor, es el motor literal de nuestra vida. Sin embargo, ¿sabías que en México más del 20% de las muertes en 2024 estuvieron relacionadas con enfermedades cardíacas? Por tercer año consecutivo, los padecimientos del corazón fueron la principal causa de fallecimientos en el país, según datos del INEGI.

Expertos de Immunotec aseguran que se ha comprobado que una ruptura o desaire amoroso puede afectar el funcionamiento del corazón, debido a que su actividad eléctrica sufre un desequilibrio que no solo duele emocionalmente.

“Sin duda, estos datos son una invitación a reflexionar sobre la importancia de cuidarnos, no solo por cumplir un estándar social, sino porque nuestra salud es el pilar fundamental para llevar una vida plena y significativa”, indicó el Doctor Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia, de Immunotec.

“El cuidado del corazón debe ser una prioridad diaria, no algo que recordemos solo en fechas especiales. Adoptar hábitos saludables, como una dieta saludable y ejercicio regular, puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, pequeños cambios, como aprender a gestionar el estrés y complementar la alimentación con los nutrientes adecuados, pueden transformar de forma positiva nuestra calidad de vida. No debemos olvidar que la nutrición es esencial para mantener el equilibrio entre nuestro cuerpo y mente; por lo que comer de manera adecuada, hacer ejercicio y sumar la suplementación necesaria, se ha convertido en un factor clave para promover un bienestar integral y ayudar a prevenir problemas de salud a largo plazo".

Ante lo anterior y aprovechando que este 14 de febrero también es día del amor propio, es una buena oportunidad para poner tu bienestar en primer lugar; por ello, nos los expertos nos comparten algunos consejos sencillos y efectivos para priorizar y disfrutar de un día dedicado a tu bienestar:

Recomendaciones

1. Dedica tiempo a escuchar tu cuerpo: En medio del ajetreo diario, es fácil olvidar lo que realmente necesita nuestro cuerpo para sentirse bien. Escucharlo no es solo un consejo básico, es una práctica fundamental para mantener una vida equilibrada. A veces, lo único que tu cuerpo pide es descanso cuando te sientes fatigado, o quizás, moverte más después de un día sedentario. Puede ser tan sencillo como tomarte unos minutos para respirar profundamente y liberar el estrés acumulado.

2. Alimenta tu bienestar: Una dieta saludable rica en nutrientes esenciales puede transformar tu salud, por ello es importante incorporar alimentos como frutas, vegetales, granos integrales y grasas saludables, para darle a tu cuerpo lo que necesitas. Para fortalecer aún más tu bienestar, complementa tu nutrición con productos como OMEGA Gen V, que puede ayudarte a impulsar tu nutrición, beneficiando así a tu corazón, cerebro y sistema inmunológico, y es capaz de ayudarte a mantenerte fuerte y activo. Se trata del aliado ideal para quienes buscan un estilo de vida saludable y activo. “Este suplemento contiene Omega-3, que apoya la salud del corazón, la circulación y las articulaciones; la Coenzima Q10, que favorece la función cerebral y mejora el rendimiento físico; la Vitamina E, que actúa como antioxidante y ayuda a conservar los beneficios del Omega-3; la Cúrcuma, conocida por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para apoyar la salud cognitiva; y la Piperina, que optimiza la absorción de nutrientes como la cúrcuma. Juntos, estos ingredientes complementan un estilo de vida saludable y equilibrado, ayudando a promover el bienestar físico y mental”, agregó Hugo Palafox.

3. Crea una rutina de autocuidado emocional: La salud emocional es tan importante como la física, por ello, te sugerimos que apartes tiempo cada día para actividades que te hagan feliz, como leer, pintar o escuchar música; así como crear momentos solo para ti que permitan que olvides el estrés, frustración o tristeza. Escribir en un diario sobre tus logros y gratitudes fortalece tu relación contigo mismo, promoviendo una actitud positiva y ayudándote a mantener un enfoque más optimista y equilibrado en la vida.

4. Mantente activo con una actividad que disfrutes: Busca una actividad que realmente disfrutes, como bailar, nadar o practicar yoga, y hazla parte de tu rutina. Al hacerlo, no solo mejoras tu condición física, sino que también liberas endorfinas, las hormonas de la felicidad, que elevan tu bienestar emocional y te ayudan a sentirte más energizado y equilibrado.

5. Pon límites y prioriza tu descanso: Decir "no" a actividades o compromisos que no aportan valor a tu vida es una manera poderosa de priorizarte, ¡Sabemos que no es fácil, pero tienes que intentarlo! También debes asegurarte de dormir las horas suficientes para permitirle a tu cuerpo y mente recargar energías. La calidad del sueño es clave para mantener una salud integral.

Este 14 de febrero, toma un momento para detenerte y reflexionar sobre cómo te sientes. Aprovecha este día para reconectar contigo mismo y priorizar tu bienestar integral. Antes de que los planes con tu pareja o amigos llenen el calendario, regálate actividades que te ayuden a recargar energías y fortalecer tu bienestar. Recuerda que el amor propio no solo impulsa tu salud física y emocional, sino que también es clave para construir relaciones más auténticas y significativas. ¡Celebra el corazón en todas sus formas!