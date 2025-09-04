UE condena ataque ruso que mató a trabajadores humanitarios en Ucrania

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado este jueves la muerte de varios trabajadores humanitarios de la ONG Consejo Danés para los Refugiados en un ataque ruso registrado en la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, durante unas tareas de desminado.

"Los ataques a misiones humanitarias son una grave violación del Derecho Internacional. La UE seguirá apoyando a Ucrania y exigirá cuentas a los responsables", ha subrayado en redes sociales, agregando que este ataque con misiles confirma "la brutalidad de la guerra de Rusia" contra Ucrania.

El DRC ha confirmado que uno de sus equipos se ha visto afectado por un ataque en Chernigóv en el que dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas. La ONG ha pedido a las partes respetar el Derecho Internacional, así como "garantizar la seguridad y la protección" del personal humanitario "en todo momento".

"Los equipos de DRC estaban llevando a cabo actividades humanitarias civiles. Trabajaban para limpiar minas terrestres y restos de explosivos para proteger a las comunidades y permitir un acceso seguro a infraestructura esencial, a las tierras de cultivo y a las viviendas", ha resaltado.

En este sentido, la ONG ha indicado que la principal prioridad ahora es "garantizar que los heridos reciban tratamiento médico urgente" y que las familias de los afectados por el ataque ruso "reciban apoyo en este momento tan difícil".