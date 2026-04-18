Ucrania ataca refinerías rusas, un depósito de petróleo en Crimea y un puerto del mar Báltico

Varios drones ucranianos atacaron ⁠durante la noche varias instalaciones petroleras rusas, entre ellas dos refinerías de petróleo ⁠en la región de Samara, un depósito de petróleo en Crimea y un puerto del mar Báltico, desde el que se exportan productos petrolíferos, informaron el sábado ⁠gobernadores locales rusos y un oficial del ⁠ejército ucraniano.

Las tropas de Kiev han intensificado en las últimas semanas los ataques contra depósitos y refinerías de petróleo rusas -fuentes clave de ingresos para

Moscú-, apuntando en ocasiones a instalaciones situadas a miles de kilómetros de las fronteras de Ucrania.

En la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo y limita con Finlandia, el gobernador Alexander Drozdenko dijo que se había extinguido un incendio en el puerto de Vysotsk, donde se encuentra una terminal operada por Lukoil , que gestiona las exportaciones de fuelóleo, nafta, diésel y gasóleo de vacío.

En un comunicado publicado en la aplicación de mensajería Telegram en el que reconocía el ataque al puerto, el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, dijo que las fuerzas ucranianas también habían atacado refinerías de petróleo en las ciudades de Novokuibyshevsk y Syzran, en la región de Samara.

En la península de Crimea, ocupada por Rusia, el gobernador de Sebastopol, respaldado por Moscú, dijo que se habían derribado 22 drones y que hubo daños en la ciudad, incluido un incendio en un depósito de combustible. El ucraniano Brovdi señaló que Kiev había ⁠atacado un depósito de petróleo.

El servicio de seguridad ⁠ucraniano SBU informó de que también ⁠había atacado dos buques de desembarco rusos y un buque de guerra con base en la ⁠península. Según Brovdi, una serie de ataques recientes contra la logística petrolera rusa en Primorsk, Ust-Luga, Sheskharis y Tuapse redujeron los envíos diarios totales de petróleo unos 880,000 barriles.

Reuters no pudo verificar de inmediato la cifra.

Por otra parte, las autoridades de la región meridional de Krasnodar informaron el sábado de que se había extinguido un incendio en un depósito de petróleo en Tikhoretsk y otro en una terminal petrolera del ⁠puerto de Tuapse, en el mar Negro, que llevaba ardiendo desde el jueves.

Según las autoridades, ambos incendios fueron provocados por ataques con drones ucranianos.