Ataques terroristas del presidente Putin, en Kiev y Odesa

Kiev. Masivos bombardeos rusos contra Ucrania durante la noche que golpearon especialmente Kiev y Odesa dejaron al menos 19 muertos, informaron ayer 16 de abril, las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a cuatro años de guerra se encuentran estancadas.

“Es horrible. Nos han bombardeado toda la noche, no han parado ni media hora siquiera”, dijo Tetiana, una residente de la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país. Según contó, la ventana de su casa acabó hecha añicos.

Los misiles y drones dejaron además 111 heridos en todo el país, afirmaron las autoridades de varias regiones.

En 24 horas Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 636 de los primeros y 31 de los segundos.

El presidente del Consejo la Unión Europea, Antonio Costa, denunció “un nuevo ataque atroz contra civiles”, estimando en X que “la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia contra Ucrania fracasó, y por eso elige aterrorizar deliberadamente a los civiles”.

Rusia no merece “ningún levantamiento de sanciones”, afirmó el presidente Zelenski en redes sociales. “Moscú apuesta por la guerra”, insistió.

“Le falta la mitad de la cabeza”

“Nos despertamos por culpa de un bombardeo y de repente quedamos enterrados bajo los muebles. El techo se derrumbó”, dijo Roman, un habitante de Odesa.

“Mi esposa y yo intentamos salir. Ella corrió hacia nuestro hijo y gritó '¡Le falta la mitad de la cabeza!'”, contó.