Trump ordenó retrasar un día el ataque a Nigeria para que fuera "un regalo de Navidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un ataque militar ⁠estadounidense contra militantes del Estado Islámico en Nigeria iba a realizarse en ⁠principio el miércoles, pero que ordenó retrasarlo un día.

"Iban a hacerlo antes", dijo Trump a Politico en una entrevista. "Y yo dije: "no, vamos a entregar un regalo de Navidad" (...) Ellos ⁠no pensaban que eso iba ⁠a pasar, pero les dimos duro. Todos los campamentos quedaron diezmados".