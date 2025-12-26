Buscar
Trump ordenó retrasar un día el ataque a Nigeria para que fuera "un regalo de Navidad"

El presidente Donald Trump dijo el jueves que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "numerosos" ataques mortales contra el Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.

Trump dijo que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de NavidadAFP

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que un ataque militar ⁠estadounidense contra militantes del Estado Islámico en Nigeria iba a realizarse en ⁠principio el miércoles, pero que ordenó retrasarlo un día.

"Iban a hacerlo antes", dijo Trump a Politico en una entrevista. "Y yo dije: "no, vamos a entregar un regalo de Navidad" (...) Ellos ⁠no pensaban que eso iba ⁠a pasar, pero les dimos duro. Todos los campamentos quedaron diezmados".

