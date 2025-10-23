Buscar
Trump dice que no hace falta una declaración de guerra contra los cárteles de la droga

El presidente de EU planea informar al Congreso de EU sobre sus operaciones contra los cárteles de la droga.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto durante un anuncio sobre las políticas de su administración.Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su Gobierno planea informar al Congreso estadounidense sobre las operaciones contra los cárteles de la droga relacionados con Venezuela, pero que no es necesaria una declaración de guerra.

"Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

