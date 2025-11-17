Trump dice que Estados Unidos venderá cazas F-35 a Arabia Saudita

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos vendería cazas F-35 a Arabia Saudita, un día antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman visite la Casa Blanca.

Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente.

"Lo haremos. Venderemos F-35", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si Washington le vendería cazas a Riad en la reunión del martes. "Han sido un gran aliado", agregó Trump.

Funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la venta de los aviones a Arabia Saudita, a pesar del impulso para que el reino normalice relaciones con Israel.

Hasta el momento, Estados Unidos solo ha aprobado las ventas de cazas F-35 a sus aliados más cercanos, incluyendo algunos europeos de la OTAN e Israel.

Además, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Trump y el príncipe heredero saudita firmarían un acuerdo marco para la cooperación nuclear civil.

Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quiere diversificar su matriz energética y por tanto busca tecnología avanzada estadounidense disponible a través del llamado "acuerdo 123".

Pero este mecanismo está sujeto a herméticas reglas contra la proliferación, y se espera que el Congreso revise de cerca cualquier trato.

Arabia Saudita afirma que no está buscando armas nucleares.

rrg