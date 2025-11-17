Lectura 2:00 min
Trump dice que Estados Unidos venderá cazas F-35 a Arabia Saudita
Trump adelantó que Estados Unidos autorizará la venta de cazas F-35 a Arabia Saudita, una decisión que genera inquietud en Israel. Además, Washington y Riad prevén firmar un acuerdo marco para cooperación nuclear civil.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos vendería cazas F-35 a Arabia Saudita, un día antes de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman visite la Casa Blanca.
Durante muchos años, Riad ha buscado comprar cazas F-35, que hasta ahora solo poseía Israel en Medio Oriente.
"Lo haremos. Venderemos F-35", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si Washington le vendería cazas a Riad en la reunión del martes. "Han sido un gran aliado", agregó Trump.
Funcionarios israelíes han expresado su preocupación por la venta de los aviones a Arabia Saudita, a pesar del impulso para que el reino normalice relaciones con Israel.
Te puede interesar
Hasta el momento, Estados Unidos solo ha aprobado las ventas de cazas F-35 a sus aliados más cercanos, incluyendo algunos europeos de la OTAN e Israel.
Además, una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que Trump y el príncipe heredero saudita firmarían un acuerdo marco para la cooperación nuclear civil.
Arabia Saudita, uno de los principales productores de petróleo del mundo, quiere diversificar su matriz energética y por tanto busca tecnología avanzada estadounidense disponible a través del llamado "acuerdo 123".
Pero este mecanismo está sujeto a herméticas reglas contra la proliferación, y se espera que el Congreso revise de cerca cualquier trato.
Arabia Saudita afirma que no está buscando armas nucleares.
rrg