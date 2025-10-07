Arabia Saudita explora inversión minera en AL

En noviembre, delegaciones de Perú y Arabia Saudita se reunirán en Riad con la expectativa de firmar acuerdos en materia minera. El encuentro marca un paso estratégico en la relación bilateral: el país del Golfo, tradicionalmente dependiente del petróleo, ha puesto la mirada en los recursos minerales de América Latina (AL), y Perú aparece como socio clave. El trasfondo es claro: “Arabia Saudita quiere liderar la transición energética del Sur Global”.

Así lo explicó a DFSUD, Carlos Cruz Infante, director de la consultora Lunae Advisory, quien agregó que la apuesta se enmarca en el programa Visión 2030, una iniciativa encabezada por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, con la que el reino busca diversificar su economía y reducir la dependencia del crudo.

“Con el respaldo de (la estatal petrolera) Aramco y el fondo soberano del país, el Public Investment Fund (PIF), los saudíes ya han destinado miles de millones de dólares a proyectos vinculados a electromovilidad, energías limpias e infraestructura para vehículos eléctricos”, añadió el experto.

Sin embargo, la nación árabe carece de reservas explotadas de minerales críticos como el cobre, el litio o las tierras raras, esenciales para la electrificación global. Allí entra Perú: “Nuestro país produce ocho de los 17 minerales críticos identificados en el mundo, y podría llegar rápidamente a 11”, dijo el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, a este medio.

“Es una ventana de oportunidad histórica (...) Si logramos atraer inversiones que vengan acompañadas de tecnología de punta y altos estándares ambientales, Arabia Saudita puede convertirse en un aliado estratégico para la minería del Perú”, agregó.

En el país existen 67 proyectos en cartera, por un valor cercano a 64,000 millones de dólares, muchos de ellos a la espera de inversionistas.