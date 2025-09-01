Sheinbaum destaca refuerzos en la relación con EU y consolidación de vínculos internacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó, en el marco de su primer informe de gobierno, los avances en la relación bilateral con Estados Unidos y en la proyección internacional de México, en un entorno marcado por la nueva política arancelaria de Washington.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que, pese a la nueva realidad arancelaria, México mantiene “el menor porcentaje de tarifas arancelarias promedio en todo el mundo” y confió en alcanzar mejores condiciones dentro del marco del Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC).

Anunció que en los próximos días recibirá al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para acordar un marco de cooperación en materia de seguridad, basado en “responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación”.

En materia migratoria, resaltó la instalación de Centros de Atención Integral para connacionales deportados desde febrero pasado. Bajo el programa México te abraza, dijo, se han atendido a más de 86,000 personas con servicios como la Tarjeta Paisano, afiliación al IMSS, acceso a vivienda, empleo, transporte, alimentación y albergue temporal.

Agregó que se ha reforzado la atención consular en Estados Unidos con la contratación de abogados, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la Línea Migrante.

“Nuestros hermanos y hermanas migrantes saben que son considerados héroes y heroínas de México”, afirmó.

Proyección internacional

La mandataria también resaltó la diversificación de exportaciones y la ampliación de la cooperación bilateral con otros países. Mencionó los acuerdos de entendimiento firmados con Brasil y adelantó que durante este mes recibirá a Mark Carney, primer ministro de Canadá, así como al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Asimismo, anunció la formalización de la actualización del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, lo que, aseguró, refuerza la posición de México como un socio confiable en la economía internacional.

“México es respetado en el mundo entero. Se reconoce a nuestro pueblo como noble, generoso y valiente, y estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia”, concluyó Sheinbaum.