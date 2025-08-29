Buscar
Rubio vendrá a México a inicios de septiembre, confirman en EU

El Departamento de Estado de EU informó que Marco Rubio, titular de la dependencia, visitará México y Ecuador entre el 2 y 4 de septiembre próximo.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.Reuters

Redacción El EconomistaArturo Rojas

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Marco Rubio, titular de la dependencia, visitará México y Ecuador entre el 2 y 4 de septiembre próximo.

Los viajes, informó el Departamento de Estado, tienen el fin de “avanzar en las prioridades clave de los Estados Unidos. Estas incluyen una acción rápida y decisiva para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extracontinentales malignos.

“El cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar una igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses.

“Los compromisos del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región”, se indicó.

Recompensa

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

A través de una publicación en la red social X, la agencia estadounidense señaló que Guzmán Salazar y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, asumieron el control de la facción del Cártel de Sinaloa que pertenecía a su padre. Además, las autoridades estadounidenses consideraron que puede estar armado y ser una persona peligrosa.

Por otro lado, a través de su sitio web, el ICE informó que el último paradero conocido del hijo de Joaquín Guzmán Loera fue la ciudad de Culiacán, en Sinaloa.

