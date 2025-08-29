Rubio vendrá a México a inicios de septiembre, confirman en EU

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Marco Rubio, titular de la dependencia, visitará México y Ecuador entre el 2 y 4 de septiembre próximo.

Los viajes, informó el Departamento de Estado, tienen el fin de “avanzar en las prioridades clave de los Estados Unidos. Estas incluyen una acción rápida y decisiva para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extracontinentales malignos.

“El cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos para proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar una igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses.

“Los compromisos del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región”, se indicó.

Recompensa

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera.

A través de una publicación en la red social X, la agencia estadounidense señaló que Guzmán Salazar y sus hermanos, conocidos como los Chapitos, asumieron el control de la facción del Cártel de Sinaloa que pertenecía a su padre. Además, las autoridades estadounidenses consideraron que puede estar armado y ser una persona peligrosa.

Por otro lado, a través de su sitio web, el ICE informó que el último paradero conocido del hijo de Joaquín Guzmán Loera fue la ciudad de Culiacán, en Sinaloa.